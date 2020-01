Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

A due anni di distanza, Gianmarco Saurino torna in scena al TeatrodeiLimoni con "L'uomo più crudele del mondo", insieme a Mauro Lamanna.

Oltre il mare c’è tanto altro nel Parco Nazionale del Gargano, come i tesori archeologici di Vieste, da scoprire camminando tra i sentieri e il centro storico. Per domenica prossima Gargano Natour, in collaborazione con Elda Hotel, propone un archeo-trekking per conoscere gli aspetti meno noti della caratteristica costa di Vieste. Si comincerà ammirando i graffiti preistorici della Grotta di Sfinalicchio per poi spostarsi nella necropoli paleocristiana della Salata, riaperta da pochi anni grazie al progetto del Polo Culturale di Vieste. Infine si visiterà il nuovissimo Museo Archeologico di Vieste che conserva reperti archeologici dalla preistoria fino al medioevo.

Dopo il brillante successo dell’appuntamento d’esordio, con lo spettacolo Recital CanTango e il grande tenore Fabio Armiliato, Musica Civica propone un altro spettacolo di grande fascino: Berlino. Cronache del Muro di e con Ezio Mauro. Il racconto del giorno che concluse il “secolo breve” e segnò l’inizio di una nuova Europa sarà inframezzato dagli interventi musicali di due grandi artisti di Capitanata, il soprano Veronica Granatiero e il pianista Angelo Nasuto, che commenteranno la pièce teatrale con una carrellata di brani da Johann Sebastian Bach a David Bowie. L’appuntamento, come sempre al teatro “Umberto Giordano” di Foggia, è per domenica 19 gennaio 2020, con ingresso alle 17.30 e inizio alle ore 18.

Come ogni anno, anche quest'anno, il 18 gennaio 2020, Roseto Valfortore si illuminerà e ci riscalderà con i falò. Ritorna l'appuntamento con "I Foche de Sant'Antone", i caratteristici falò in onore di Sant'Antonio Abate.

“Favolosamente Vera”, la rassegna dedicata alle nuove generazioni, continua con “Peppino e il tesoro dei briganti” della Compagnia IP produzioni impertinenti (di e con Giuseppe Ciciriello, musiche in scena Piero Santoro).

Ultimo giorno per visitare la mostra di Nelli Maffia alla Fondazione dei Monti Uniti.