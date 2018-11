Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 novembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il secondo del mese di novembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti. (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Entra nel vivo la stagione di prosa del Teatro Giordano. Sabato 17 e domenica 18 novembre, sul palco del teatro comunale, salirà Simone Cristicchi con lo spettacolo 'Manuale di volo per uomo', scritto dallo stesso cantautore insieme a Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola Brunialti. La regia è di Antonio Calenda.

Dopo il grande successo de "La Buonanima della Suocera", con cui il Teatro della Polvere ha aperto la sua 5° Stagione Teatrale, si prosegue con un ‘Fuori cartellone’ davvero da non perdere, "La notte che Franco Dema suonò il Blues", tratto dal testo di Bruno Caravella. Lo spettacolo è in programma sabato 17 e domenica 18 novembre al Teatro della Polvere.

In programma sabato e domenica la 18esima edizione della manifestazione organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione Daunia Enoica.

Una delle stagioni più suggestive per visitare la Foresta Umbra, sito UNESCO da oltre un anno, è sicuramente quella autunnale, quando le foglie si colorano di mille tonalità calde donando al luogo un’incredibile atmosfera. Questo è senza dubbio il luogo del Gargano dove la spettacolarità della natura raggiunge il suo massimo picco e dove, non a caso, il tasso di biodiversità è elevatissimo. E per guidarvi in questo scenario incantato, Gargano NaTour organizza, per domenica 18 novembre, un’escursione dedicata agli appassionati di fotografia.

Sabato alle 18 l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata al massimo esponente della corrente artistica che utilizza la fotografia istantanea per esprimere la propria creatività.

Primo spettacolo della nuova stagione in programma sabato e domenica.

Al via sabato il primo weekend organizzato da Puglia senza ostacoli, come esito del progetto regionale InPuglia365, finalizzato alla valorizzazione del territorio pugliese e del suo patrimonio diffuso, materiale e immateriale. Primi due appuntamenti a Deliceto e Celle di San Vito.

E’ in programma domenica 18 novembre ‘Tre Isole lontane’ – tratto dal racconto di Italo Calvino – spettacolo d’attore, ombre e burattini di Carla De Girolamo, che sarà anche la protagonista insieme a Paola Capuano (Consulenza artistica e burattini di Raffaele Scarimboli). Lo spettacolo tratto dal racconto “Le tre isole lontane” di Italo Calvino riprende un tema caro alle fiabe: la ricerca del tesoro dei pirati.

Una domenica autunnale alla scoperta di uno de “I borghi più belli d’Italia” con ArcheoLogica srl. Domenica 18 novembre, vi aspettiamo per una visita del centro storico dell’antica Vibinum, città romana sulla quale si è modellata poi quella medievale. L’itinerario prevede la visita al borgo, alla parte esterna del castello (con una bellissima vista sul paesaggio circostante), alla Cattedrale ed al Museo Civico “Nicastro”.

Nuovo entusiasmante appuntamento della rassegna Musicalis Daunia il prossimo 17 novembre con l'arrivo dall'Inghilterra dell'Eusebius Quartet, formazione tutta al femminile che sta conquistando fama e popolarità internazionale. Il quartetto deve il suo nome a un personaggio di Robert Schumann, l’introverso e sognatore Eusebio.

Il cantautore presenterà nella Vinatteria Bolla il suo doppio cd ‘Orgeo Incantastorie’ sabato alle 19.

Domenica 18 novembre, alle ore 19, lo scrittore presenta il suo nuovo romanzo nello spazio live della Ubik di Foggia, portando davanti ai lettori di Piazza U. Giordano la storia di una famiglia, com’è il sottotitolo del libro, ma anche di una terra, la Puglia, ricalcando nella sostanza la celebre frase di William Faulkner secondo cui “Il passato non muore mai, non è nemmeno passato”. A conversare con l’autore, il direttore artistico della libreria, Michele Trecca.