Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 agosto

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

L'estate musicale di Candela è all'insegna del grande rock. Domenica 18 agosto piazza Plebiscito accoglierà la Premiata Forneria Marconi, tra le più autorevoli rappresentanti del rock progressivo. La band guidata da Franz Di Cioccio e Patrick Djivas proporrà i suoi più grandi successi, da "Impressioni di settembre" a "È festa", passando per la "Carrozza di Hans" e "Maestro della voce" (dedicata al grande Demetrio Stratos) e alcuni dei più celebri brani di Fabrizio De Andrè, con cui realizzarono uno storico live nel 1979.

Dodicesima edizione del festival organizzato dal gruppo storico Arci Pablo Neruda e Borgomagna, in programma a San Marco in Lamis sabato e domenica. Tanti gli ospiti, tra cui spicca il rapper “supercafone” Piotta.

La cantautrice esplosa ad Amici di Maria De Filippi protagonista nell’Area Mercatale.

Evento clou dell’estate castelluccese. L’ex cantante dei Matia Bazar si esibirà sabato sera in via Guglielmo Marconi.

Ritorna il consueto e atteso evento estivo della Sagra delle Cozze che si svolgerà Sabato 17 Agosto a Capojale, presso il Piazzale della Pesa. Una manifestazione, giunta alla 18esima edizione, conclamata e sempre presente nel palinsesto di eventi estivi della comunità di Cagnano Varano che ogni anno si celebra nella località balneare di Capojale.

Serata all’insegna dei piatti tipici, organizzata dalla pizzeria trattoria Antichi Sapori.

In programma domenica presso il Ristorante ‘Sapori di Provenza’.

Gli squilli delle trombe, il rullo dei tamburi, e poi i gonfaloni con colori e simboli delle antiche contrade, i cavalieri e le dame in costumi d’epoca, le figure storiche centrali dell’Abate e dei pellegrini che arrivavano da tutto il mondo: domenica 18 agosto 2019, Orsara di Puglia tornerà ad essere “Ursaria”, il borgo medievale con una storia antichissima, tra leggenda e realtà. E’ tutto pronto, infatti, per “Ursaria: il Corteo Storico”. Sarà un banditore, anch’egli in costume d’epoca, ad annunciare l’evento alla popolazione nelle piazze principali del paese. Domenica 18 agosto, la manifestazione prenderà il via in modo spettacolare in Largo San Michele, con “I Fieramosca”, il gruppo storico di Barletta. Alle ore 18, il Corteo delle Contrade, con l’Abate, i pellegrini, i monaci e i cavalieri comincerà a sfilare per le strade del paese fino a tornare vicino al punto di partenza di Largo San Michele, e precisamente in Piazza Mazzini, dove cominceranno i giochi medievali.