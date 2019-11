Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 novembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Signora della canzone d’autore americana e musa di Tom Waits, Rickie Lee Jones sarà la straordinaria protagonista del primo grande evento di Giordano in Jazz Winter Edition, manifestazione organizzata dal Comune di Foggia e diventata un punto di riferimento in Puglia per la musica di qualità, i suoi grandi interpreti e gli amanti del jazz. L’artista statunitense, considerata una leggenda vivente, sarà di scena, per l’unica data nel Sud Italia, domenica 17 novembre (ore 21), al Teatro Giordano di Foggia, dove presenterà il recente album “Kicks”.

Conoscere la scienza attraverso la magia. Al GrandApulia si può con ‘The Incantarium’, un evento innovativo che dal 16 al 29 novembre trasformerà il centro commerciale in un luogo magico capace di affascinare grandi e piccini. Spettacoli, installazioni interattive, percorsi tra oggetti impossibili e mistery room, photo-opportunity per un’esperienza unica ed originale. L’evento, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, sarà dedicato alle scuole elementari e medie di Foggia e provincia, con circa 1200 studenti partecipanti, segno di grande interesse verso l’iniziativa che ha subito registrato un overbooking.

Quando notorietà e beneficenza si incontrano. La nota influencer Nadia Tempest incontrerà i fan e il pubblico foggiano sabato 16 novembre 2019 a Parcocittà in un evento promosso da Parcocittà e l’Associazione “Sport e Clownterapy Teo e Annarita” di Foggia, che ha tra le sue finalità la pratica e la diffusione sportive per adulti, diversamente abili abili e bambini unitamente allo svolgimento di attività di clownterapia, esercitata come servizio di volontariato. Per chi vorrà entrare, è prevista un’offerta di 10 euro e l’intero ricavato andrà devoluto al reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Riuniti di Foggia per il miglioramento del reparto stesso e l’acquisto di materiali e attrezzature utili, al fine di rendere la permanenza dei piccoli pazienti più serena e organizzata. L’evento avrà inizio alle ore 17.30.

Appuntamento sabato presso l’Auditorium Teatro Giannone per parlare di cambiamenti climatici e del “fenomeno Greta”.

Torna a riecheggiare la lirica nella Sala concerti "Paisiello" di Lucera. Sabato 16 novembre la stagione "Fatti ad arte", terza edizione di Musicalis Daunia, ospiterà il Galà lirico “Elisabetta Di Ruberto”. Si tratta di un recital lirico che nasce dalla profonda passione per la musica, e in particolare le voci, dell’architetto Elisabetta Di Ruberto, che ha generosamente sponsorizzato l'intero concerto.

Torna sul palcoscenico sabato 16 novembre 2019 al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) nell’ambito della XIX Stagione teatrale Enarché, torna, potremmo dire, a nuova vita, Vuleve fà ’u viveur, una commedia brillante in due atti diretta da Fulvio di Martino - per molti anni autore, attore e interprete della piéce e di molti altri lavori rappresentati dalla Compagnia Enarché - e andata in scena con successo una dozzina di anni fa. A curarne la regia nella stagione teatrale in corso sarà Matteo Bonfitto, che della commedia è anche uno degli interpreti.