Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019

Il mese di marzo è appena iniziato, ed è già tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Torna nel prossimo weekend a Foggia il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 16 e domenica 17 marzo presso il Centro Commerciale Mongolfiera. Dopo il grande successo dello scorso anno, confermata la partnership strategica con il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto Up!” dedicato agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno così scambiare le proprie doppie e partecipare ai giochi e ai quiz a premio delle “Figuriniadi”, oltre a ottenere il timbro ufficiale “Album Completato” e ricevere in omaggio anche lo starter kit della collezione “Calciatori 2018-2019” contenente un album e le prime figurine.

Il quarto appuntamento di Musica Civica sarà interamente dedicato ad uno spettacolo teatrale con la messa in scena di un poliziesco insolito ed irriverente: Natura morta in un fosso. Domenica 17 marzo alle 18 il Teatro Giordano di Foggia ospiterà infatti la pièce teatrale di Fausto Paravidino, con la regia e l’adattamento dei testi a cura del noto attore abruzzese Giampiero Mancini.

Nuovo appuntamento con la stagione di ‘Teatro Ragazzi’ del Teatro della Polvere. Dopo il successo “Peter Pan scopre l’isola che non c’è”, un altro insolito personaggio farà capolino sul parco di via Nicola Parisi, a Foggia. Stiamo parlando di Pollicina, protagonista dello spettacolo che la Compagnia MAG - Movimento Artistico Giovanile porterà in scena i prossimi sabato e domenica, 16 e 17 marzo al TdP.

Domenica 17 marzo 2019 presso il MAT Museo dell'Alto Tavoliere, in piazza san Francesco n°48 a San Severo, si svolgerà il convegno "IL VALORE DEL RISPETTO", organizzato in sinergia tra il Distretto 210 Italia - International Inner Wheel, che sviluppa, in questo anno sociale, il tema “EDUCARE AL RISPETTO” ed il MAT Museo dell'Alto Tavoliere, che da anni porta avanti, nella propria programmazione, la tematica dell'Altro e dell'Altrove e sensibilizza, attraverso le proprie collezioni permanenti, il rispetto del Patrimonio Culturale come difesa dell'identità.

S’è fatte grusse recita il sottotitolo dello spettacolo – un esplicito riferimento alla “maggiore età” della Compagnia Enarché – e, racconta Michele Norillo, che ha imbastito la trama dello show insieme a Fabrizio Errico, lo show è un piccolo varietà all’italiana. Ovviamente tanti saranno gli sketch – celebri, vecchi e nuovi - che faranno ridere e divertire il pubblico, inframmezzati da una parte in musica, con canzoni e balletti. Sul palcoscenico, oltre a Michele Norillo, ci saranno tanti nomi noti a amati dal pubblico: Giovanni Mancini, colonna del Teatro Regio di Capitanata, Fabrizio Errico, Consiglia Albanese, Maristella Mazza, Giosi Rosiello, Roberta Mancini, Simona Ianigro.

Il gruppo folcloristico “Pizzeche e Muzzeche” - in collaborazione con il Comune di Vieste e con il patrocinio della Regione Puglia – organizza il 16 marzo prossimo la “Fanoja di S.Giuseppe” , giunta alla sua nona edizione. Ospiti dell’evento, i gruppi folkloristici del territorio che a partire dalle ore 16:00 sfileranno per il paese tra canti e danze tradizionali per poi ricongiungersi a Marina Piccola, cuore pulsante della cittadina e della manifestazione dove gli stand enogastronomici faranno da cornice al grande falò “la fanoja” appunto, che al tramonto comincerà a bruciare sotto al palco sulla quale quest’anno si esibiranno: i Cantori di Carpino, padri indiscussi della musica popolare del Gargano, i Sud Folk e i No Fang da Monte S.Angelo,la città dei due siti Unesco, La prestigiosa Orchestra di Melpignano, direttamente da “La Notte della Taranta” e l’artista jamaicano Skarra Mucci che chiuderà la kermesse con la sua dancehall music.

Il balletto d'azione in scena al Teatro Mercadante di Cerignola. Sabato 16 mazo la Compagnia Artemis Danza sarà protagonista con "Il Barbiere di Siviglia". In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, Monica Casadei affronta uno dei titoli più celebri del maestro pesarese, Il Barbiere di Siviglia, con un’interpretazione coreografica che ha debuttato a Pesaro, nello storico Teatro Rossini. Un avveniristico “balletto d’azione” e che, come di consueto, coinvolge in una contaminazione di linguaggi tutto il corpo creativo di Artemis, che si arricchisce dei costumi realizzati dall’artista visiva Daniela Usai e delle elaborazioni musicali del compositore Luca Vianini, che si confronta con Rossini.

Sabato 16 marzo l’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura ha organizzato la rappresentazione teatrale Margherita, trasposizione scenica liberamente tratta dal romanzo “Un battito negli abissi” della scrittrice sanseverese Antonella Tafanelli. Sono due gli spettacoli previsti. Uno al mattino, riservato in forma gratuita agli studenti del triennio degli Istituti scolastici secondari di II grado della Città ed uno in serata (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) aperto alla cittadinanza, con ingresso ridotto a € 10,00 (con acquisto dei biglietti presso il Botteghino teatrale dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 18,30 alle 20,00).

Il GrandApulia chiama a raccolta gamers e appassionati di Fortnite, non più un semplice videogioco ma un vero e proprio fenomeno da 200 milioni di utenti. Lo fa con Fortnite Challenge una super sfida single player che darà la possibilità di divertirsi e vincere ricchi premi. Il torneo, organizzato in collaborazione con Playstrong, si terrà in piazza centrale da sabato 9 a domenica 17 marzo (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00-21:00).