Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 giugno 2018

L'evento nazionale del pane torna a San Marco in Lamis: fornai e chef lungo le vie del gusto con un pizzico di internazionalità. Lo street food più importante dell'estate sabato e domenica. Gran finale con la cena di gala

La Pro Loco, domenica 17 giugno, darà vita alla prima edizione di ‘Cibiamoci’. Le prime attività della giornata partiranno alla villa comunale alle ore 10. A chiusura della giornata, lo spettacolo live di Casa Surace, ospiti d’eccezione dell’ironia culinaria made in sud, tanto apprezzata e condivisa sui social con oltre 20 milioni di visualizzazioni.

L’instore tour del rapper, divenuto celebre nel talent ‘Amici’, farà tappa al Centro Commerciale Gargano, dove incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album.

Due giorni di festa per celebrare una delle risorse del territorio. L’evento, organizzato e realizzato dal Comune di Roseto Valfortore, in collaborazione con la Pro loco, Strumenti e figure, la Regione Puglia, è finalizzato a promuovere la terra e i prodotti della provincia con stand, degustazioni, show cooking, laboratori, spettacoli musicali, visite guidate e convegni.

Prima edizione dell’evento organizzato dalla pro loco di Cerignola con il patrocinio del Comune. Tre giorni di eventi a partire da oggi fino a domenica, in programma sul Piano delle fosse e nel Palazzo Fornari.

Si chiude la rassegna biennale riservata alla paper art. Sabato fino alle 20 sarà possibile visitare la mostra curata da Vito Capone e Gaetano Cristino.

Nell'ambito del progetto di promozione del territorio "Borgoscenico", con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Vieste e la collaborazione dell'Associazione Insieme per Crescere, Start Innova S.r.l.s. presenta la mostra "Elvis Presley Museum di Memphis / Tennessee". La mostra di memorabilia curata da FH That´s All Right GmbH, con circa 95 autentici cimeli del re del rock'n'roll, già da alcuni anni è in tour in tutto il mondo registrando numerosissime presenze di appassionati e curiosi. Dopo aver seguito le tappe milanesi dello spettacolo "Elvis The Musical" con una piccola selezione di oggetti, l'intera collezione in esclusiva nazionale per l'estate 2018, sarà presente a Vieste dal 9 giugno al 16 settembre presso le stanze di Palazzo Bellusci, in corso Lorenzo Fazzini.

Torna uno degli eventi più attesi a Foggia. Già partito il 13 giugno, proseguirà per tutto il weekend, con una serie di eventi che animeranno il cuore del centro storico di Foggia a partire da via Duomo per terminare all’incrocio con via Arpi.