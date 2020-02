Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Dal 14 al 16 febbraio 2020 torna Terrarancia a Vico del Gargano, il paese dell’amore. La terza edizione della manifestazione animerà le piazze e le strade della cittadina garganica con le eccellenze enogastronomiche e artigianali. Piazza Castello, piazza Fuoriporta e corso Umberto ospiteranno il Mercatino di Terrarancia, che vedrà la presenza di numerosi produttori e artigiani. In mostra prodotti a base di arance, oggetti costruiti da mani sapienti, tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, per valorizzare saperi e sapori che caratterizzano la storia, la cultura e l’economia della cittadina annoverata tra i Borghi più Belli d’Italia.

Il 16 febbraio, al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia (ingresso ore 17.30, inizio spettacolo ore 18.00), il quarto appuntamento della rassegna di Musica Civica vedrà come protagonisti la scrittrice, giornalista e blogger Loredana Lipperini e il Duo Baldo, con il loro “CONdivertimentoCERTO”.

Continuano a far squadra i comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, organizzando la seconda edizione del Carnevale dei tre casali (L'evento è organizzato dalla Pro Loco Arberesh di Casalvecchio di Puglia, dalla Pro Loco Trotta di Castelnuovo della Daunia e dalla pro loco di Casalnuovo Monterotaro), dopo il successo della prima edizione. Tre gli eventi in programma, tre sfilate una per ogni comune dei Monti Dauni. Si parte domenica 16 febbraio a Castelnuovo della Daunia con il raduno in Via Aldo Moro, seguita dalla sfilata per le vie del paese e buffet finale.

Nuovo appuntamento con Giallocoraggioso, la stagione teatrale indipendente del TdL. 15/16 Febbraio, ore 21:00, in scena "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello, uno dei più grandi drammaturghi italiani, prodotto dal Teatro Primo (Villa San Giovanni - RC). Lo spettacolo sostituisce "La più meglio gioventù", previsto in stagione e rimandato a data da destinarsi per sopravvenuti impegni di Francesco Montanari, in scena nello spettacolo insieme ad Alessandro Bardani.

In occasione della festività di San Valentino a Vico del Gargano, Gargano NaTour ed Elda Hotel propongono una serie di esperienze di cammino tra i paesaggi del Gargano. Quattro gli appuntamenti, dal 13 al 16 febbraio.

Un grande successo di Michele Norillo (autore, attore e regista, da decenni figura di spicco del teatro dialettale foggiano e tra i fondatori della Compagnia Enarché) tornerà in scena al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario): sabato 15 febbraio debutterà (e sono previste repliche fino all’8 marzo) P’u bene che ce vulime, commedia (scritta proprio da Norillo) che manca dal palcoscenico da una decina d’anni.

Sabato 15 febbraio 2020, alle ore 18:00 nella sala “Rosa del Vento” del palazzo della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà l’inaugurazione della mostra “Modulor o Algoritmo?”, curata da Cintya Concari e Roberto Marcatti, in collaborazione con Kubico srl, H20 Milano, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Confindustria e Piccola Industria di Foggia, e con il patrocinio di ADI - Delegazione Puglia e Basilicata e ADI - Delegazione Campania.