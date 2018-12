Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il terzo del mese di dicembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Quarto appuntamento della stagione di prosa. In scena, sabato e domenica, Daniele Pecci con uno spettacolo tratto dal capolavoro di Pirandello.

Seconda edizione del torneo dello storico gioco di strategia. Domenica mattina si gioca alla Città del Cinema, a partire dalle ore 10.

Inaugurazione presso il Centro Storico del Villaggio organizzato dall’Associazione Oro tra le mani, che resterà aperto fino al 6 gennaio. Quest’anno il villaggio sarà ancora più ampio e spettacolare e occuperà l’intero borgo antico e la piazza antistante alle mura del borgo. Il Castello aragonese ospiterà la casa di Babbo Natale, il laboratorio, il dormitorio e la cucina degli Elfi.

Nella storica e incantevole cornice del Teatro Verdi di San Severo, sabato 15 dicembre 2018 alle ore 20.30 si rinnova l'appuntamento con l'ottava edizione del Concerto di Natale organizzato dalla Direzione Amministrativa dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in collaborazione con le Cantine d'Araprì.

Natale 2018 a Rocchetta Sant’Antonio con la IV Edizione del Presepe Vivente 15, 23, 28 e 29 dicembre. Rocchetta Sant’Antonio si prepara a festeggiare il Natale , l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ Associazione di promozione turistica Pro Loco, la Parrocchia Beata Vergine Maria insieme ad altre realtà rappresentative della città, ha programmato un ricco calendario: “Natale a Rocchetta Sant’Antonio”, il programma alterna momenti tradizionali come il presepe vivente che coinvolge tutta la cittadinanza con appuntamenti dedicati alla solidarietà e a momenti di festa con i più piccoli.

Il Circolo Ricreativo Culturale Oasis di Mattinata, dopo il Festival dei Colori e la Corsa dei Colori del Gargano eventi di punta dell’estate mattinatese, torna con la novità del Natale 2018 "BABBI in CORSA" la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale e del divertimento. Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, una festa pre-natalizia per l’intero paese, in programma domenica 16 dicembre 2018 alle ore 10.00 a Mattinata (FG).

Per il suo ultimo appuntamento Musicalis Daunia porta sul palco del Teatro Garibaldi di Lucera la stella americana del violoncello Andres Diaz. Il musicista di origini cilene suonerà per il pubblico italiano sabato 15 dicembre, alle 20.30, in duo con un altro americano, il pianista Andrew Wright.

Un recital lirico dedicato alle arie più belle di Giacomo Puccini concluderà la 49.ma stagione concertistica degli Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 16 dicembre, alle ore 19.45 (porta ore 19.15) presso l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia, il soprano Maria Tomassi, una voce lirica tra le più importanti del panorama italiano, accompagnata al pianoforte dal maestro Luigi Stillo porterà in scena le eroine del melodramma pucciniano: Tosca, Mimì, Butterfly, Suor Angelica, Manon Lescaut.