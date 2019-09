Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 settembre

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Una intensa due giorni in via Santa Maria del Popolo, tra musica, street food, e divertimento. Sabato sera in programma lo spettacolo di Franco Neri.

Caseifici Agricoli Open Day 2019 è una manifestazione a carattere nazionale alla sua seconda edizione. Promossa dall'Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola, si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 e ha come obiettivo primario quello di avvicinare un pubblico sensibile e interessato al mondo dei produttori agricoli, per diffondere la conoscenza delle aziende che allevano animali da latte e producono formaggi. In Puglia l'unico caseificio aderente è quello di Masseria Gaggiano, ai piedi del Gargano, che vi permetterà di conoscere la realtà quotidiana di un'azienda zootecnica di eccellenza che incentra il suo lavoro sull'allevamento di vacche podoliche, antica razza bovina che vive allo stato semi-brado.

L’odore della brace, l’assortimento di prodotti a km0 e la rivisitazione dei classici della cucina locale sono gli elementi vincenti dell’evento più atteso di fine estate, lo Street Food. La terza edizione dello Street Food, organizzato dalla Pro Loco di Stornarella, conferma il forte legame tra territorialità e convivialità. Sabato 14 settembre, dalle ore 21, piazza Umberto I di Stornarella accoglierà l’evento di fine estate con una vasta scelta di gustosi prodotti a km0.

La serata di sabato sarà accompagnata dalla degustazione di varie prelibatezze e piatti tipici locali anche base di carne e dove non mancherà nemmeno “sua maestà” il torcinello, oltre agli stand della birra Ceres, sponsor dell’evento.

Il 14 settembre presso l’Istituto Agrario di Cerignola la settima edizione della kermesse enogastronomica. Un festival tutto dedicato al Nero di Troia e alla valorizzazione del vitigno autoctono della puglia centro settentrionale. L’idea è di Puglia Wine Experience, gruppo cerignolano impegnato nella promozione della cultura del vino e dell’enogastronomia, che ha mutato pelle alla storica manifestazione Calici nel Borgo Antico. Da Calici ad un festival del Nero di Troia per valorizzare non solo un vitigno ma anche una parte consistente della puglia enologica, un territorio vocato alla produzione di vino e all’economia della terra.

È en plein air l’evento organizzato dal Polo Biblio-Museale di Foggia: sabato 14 settembre 2019, infatti, è in programma un’escursione notturna nel Bosco Incoronata con la guida dei curatori scientifici del Museo di Storia Naturale. Al chiaro di luna sarà possibile ascoltare i suoni d’ambiente e i versi degli animali che popolano uno dei pochi boschi planiziali, cioè in pianura, che restano in Italia.