Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018

Il terzo weekend di ottobre è alle porte. Vediamo insieme il meglio delle proposte del fine settimana (QUI TUTTI GLI EVENTI).

In programma sabato sera nel borgo antico dove si potranno gustare una serie di prelibatezze tipiche del posto. L’evento rientra nella due giorni di festività in onore di San Celestino Martire.

In Capitanata, le aperture del 13 e 14 ottobre, dalle 10,00 alle 17,00, riguarderanno infatti due siti della provincia in cui l'acqua è presente come importante componente del paesaggio, ma anche come mezzo per lo sviluppo del territorio e della sua economia. Lo sfruttamento dell'acqua nel passato è rappresentato dal Mulino ad Acqua di Bovino, mentre il suo uso attuale per un grande impianto legato all'irrigazione e al fabbisogno idrico della provincia è rappresentato dalla Diga di Occhito, la grande infrastruttura che ha interrotto l’isolamento idrico dell’assetato Tavoliere.

Torna la festa del vino giovane, che ogni anno riesce a rinnovarsi e a sorprendere i tanti visitatori che invadono il centro storico di Deliceto. Si parte sabato alle 18 al Rione Molo.

Sabato 13 (il pomeriggio) e domenica 14 ottobre (tutta la giornata) riprende 'Antiquariando', il mercatino dedicata all'antiquariato, in programma come sempre in viale XXIV maggio, organizzato da Puglia eventi.

Domenica 14 ottobre torna la tradizionale “Festa della Montagna” del CAI. La sezione di Foggia la celebrerà a Celle di San Vito, il Borgo più piccolo dei Monti Dauni, situato sull’alta Valle del Celone. La scoperta di Celle, il cui nome deriva dagli antichi eremi duecenteschi, occupati dai monaci presso il Monte San Vito, rappresenta una vera e propria immersione nella natura.

“Piccolo ma prezioso”. E’ questa il tema scelto per la Giornata Nazionale Famiglie al Museo (F@Mu), giunta quest’anno alla sesta edizione, nata da un’idea del portale KidsArtTourism (KAT) e promossa dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo – FAMu col patrocinio del MiBAC ed ICOM Italia ed i Media partner Rai News 24, Rai Radio Kids, Rai Yo Yo. E domenica 14 ottobre 2018 la Giornata F@Mu si svolgerà anche al Museo di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie, mostrando i programmi e gli eventi culturali di altissimo livello che le istituzioni museali offrono a costi accessibili alle famiglie con bambini, sull’esempio degli altri paesi europei “family friendly”

In occasione di F@MU Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che quest’anno ha come tema “Piccolo ma prezioso”, domenica 14 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, struttura che partecipa con successo fin dalla prima edizione del 2013, si svolgerà l’appuntamento per famiglie dal titolo “Le fatiche di Ercole”.

In piazza Cesare Battisti e Corso Garibaldi la seconda edizione della manifestazione ideata e organizzata dalla pro loco di Foggia.

Spettacolo fuori abbonamento, in programma sabato e domenica, che apre la nona edizione di ‘Merende da favola’, la rassegna di teatro per famiglie prodotta dal Teatro dei Limoni.