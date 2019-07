Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 luglio 2019

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Per festeggiare i trent’anni dell’Area Marina Protetta (1989-2019), domenica 14 luglio 2019, nella piazza Sandro Pertini a San Domino, a partire dalle ore 21.00, grande concerto di Ron. Il cantautore, amico e collega di Lucio Dalla, con il linguaggio universale della musica e del canto, proprio nel luogo dove ha condiviso con lui importanti e significativi momenti di vita, intratterrà turisti e residenti.

Prosegue il tour nei vari musei di Capitanata della stele daunia recentemente acquistata in un’asta a Londra dalla Fondazione Apulia Felix attraverso una operazione di crowfunding. La stele, in occasione dell’Archeofilmfestival, sarà esposta a Vieste nel Museo Archeologico. Sarà presentata al pubblico sabato 13 luglio, durante il festival, alla presenza del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, dell’assessore alla Cultura, Graziamaria Starace, del dott. Italo Maria Muntoni della Sovrintendenza e del presidente della Fondazione Apulia Felix, il prof. Giuliano Volpe.

“Di lago in mare” è il nome scelto per il nuovo ciclo di eventi organizzato dal Gal Gargano Agenzia di sviluppo, che si occupa di attuare la strategia di sviluppo locale e di valorizzare il patrimonio territoriale, culturale e storico dell’area garganica. Si parte con due giornate, venerdì 12 e sabato 13 luglio, dall’incantevole arcipelago delle Isole Tremiti, riserva naturale marina, considerato un autentico paradiso per i suoi fondali marini, le grotte e il paesaggio incontaminato.

Arriva a Foggia uno dei grandi eventi del Gruppo Astrofili Dauni in collaborazione con l’associazione ParcoCittà, “Il cielo si Racconta, l’Universo nei nostri occhi”.

Su iniziativa del fondatore del G.A.D. Nunzio Micale e di Fiorella Pipoli, sabato 13 Luglio, si terrà presso Parco San Felice un’intera giornata dedicata all’Astronomia, la scienza che studia il cielo. Già da anni il Gruppo Astrofili Dauni si impegna nella Provincia di Foggia con eventi di divulgazione, star-party, lezioni al telescopio, ma questa volta con il supporto di un grande esponente di questo mondo, il Dott. Paolo Saraceno, fisico sperimentale.

Il comune di Mattinata anche per l'estate 2019, ha provveduto ad organizzare, con la direzione artistica del Mad Mall, una serie di eventi musicali che avvolgeranno di sonorità ed atmosfere la "Farfalla Bianca" del Gargano. Si parte venerdì 13 luglio con Scott Henderson, leader dei “Tribal Tech” e geniale chitarrista stelle e strisce, che accompagnato da basso e batteria ci condurrà in un viaggio che varcherà i confini del Fusion e del Jazz-Rock

In occasione della Festa Nazionale Borghi Autentici, domenica 14 luglio, la rassegna Musica nelle Corti di Capitanata si sposta in provincia, per l’esattezza a Biccari, con un concerto nel Parco Avventura del centro dauno.