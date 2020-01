Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 gennaio

È tempo di organizzare il fine settimana. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

È di sapore argentino il concerto d’esordio della XI edizione di Musica Civica, che si terrà domenica 12 gennaio alle ore 18 presso il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia. Di scena lo spettacolo “Recital CanTango – Opera, tango e parole”, progetto musicale ideato dal tenore di fama internazionale Fabio Armiliato e nato dall'incontro col pianista e arrangiatore di tango Fabrizio Mocata. La notorietà di Armiliato, conosciuto da tanti anche per la sua straordinaria partecipazione al film di Woody Allen “To Rome with love”, nel quale recitava la parte esilarante del tenore che sapeva cantare bene solo sotto la doccia, si deve alla sua carriera eccezionale, che lo ha visto presente nei cartelloni e nei teatri più importanti del mondo, dalla Scala al Metropolitan, essendo uno degli artisti più amati e stimati del panorama lirico mondiale. L'idea di Recital CanTango prende le mosse dalla passione di Armiliato e Mocata per il tango quale “bene culturale immateriale”, da poco più di un decennio inserito dall'Unesco nel patrimonio dell'Umanità.

Federico Fashion Style arriva a Foggia. Il parrucchiere dei vip e conduttore della trasmissione "Il salone delle meraviglie" in onda su Real Time, terrà un corso di formazione presso Gattullo Profumerie in via Lecce, domenica 12 gennaio 2020.

Il nuovo anno riparte subito con un grandissimo appuntamento proposto da Foggia a Teatro che ha in programma per sabato 11 gennaio (sipario ore 21) la messa in scena de “Il berretto a sonagli”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello. Mattatore sul palco del Teatro del Fuoco sarà Gianfranco Jannuzzo che sta portando lo spettacolo letteralmente in giro per l’Italia, con decine di repliche apprezzate e applaudite a ogni latitudine del Paese.

Ancora una compagnia ospite per la seconda messinscena del 2020 della 19a stagione teatrale della Compagnia Enarché: sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario) la compagnia teatrale di Panni (FG) La Att r’ Zì Acciupreut porterà in scena la commedia Ce penze mammà.

L’apertura del nuovo anno lascia spazio (e palco) alla prima compagnia teatrale ospite della stagione ‘Classico è Moderno’ del Teatro della Polvere di Foggia. Il prossimo sabato e domenica, 11 e 12 gennaio, infatti, il teatro di via Nicola Parisi accoglierà la compagnia ‘VerniceFresca’ di Avellino per lo spettacolo ‘Un buffo riadattamento di tre misteri’, tratto dal celeberrimo ‘Mistero buffo’ di Dario Fo.

“La miseria non è una vergogna, ma un’ingiustizia”. Da questa frase, una favola. Anzi, più favole: settantamila, per la precisione. Settantamila favole vere, reali, scritte in Italia, vissute da Sud a Nord: forse la più grande storia di solidarietà europea, sicuramente dal secondo dopoguerra in poi. Il treno dei bambini è esistito davvero, è partito davvero – a raccontarlo, anche i pugliesi Giovanni Rinaldi e Alessandro Piva, l’uno storico l’altro regista – e ne ha fatto parte Amerigo, la straordinaria voce narrante del romanzo di Viola Ardone, caso editoriale dell’anno, romanzo di punta della casa editrice Einaudi. Sabato 11 gennaio, ore 18, la scrittrice napoletana presenta il suo libro nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, primo ospite di rilievo di questo 2020, chiamata a raccontare una storia di separazione ma anche di conquista, in grado di unire Sud e Nord nel segno di una nuova dignità umana.