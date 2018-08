Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 agosto 2018

Caldo, estate, voglia di mare e tanti eventi in programma. Dai grandi concerti, alle sagre, Vediamo il meglio delle proposte del fine settimana del secondo weekend di agosto (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Ultima giornata sabato sera con le esibizioni di Mop Mop, Riserva Moac e Bukurosh Balkan Orkestra, Cantori di Carpino e Capleton.

Il frontman dei Litfiba protagonista domenica sera presso l’Area Mercatale.

Sabato sera in piazza duomo torna la sagra Torna la sagra dedicata a uno dei piatti tipici della tradizione troiana.

Domenica sera appuntamento nel centro storico del comune garganico, dove si potranno degustare i prodotti tipici, con la gradita attrazione di gruppi folkloristici e danze della tradizione popolare. Si parte alle 21 e in piazza del Popolo sarà possibile visitare il mercatino dell’olio di Carpino.

Torna il music festival in programma sabato sera presso Baia Sfinale, tra Peschici e Vieste, con tre generi musicali di grande qualità, dal reggaeton alla commerciale/edm fino alla house music.

Sabato sera il cantautore catanese, vincitore di XFactor 7, sarà Candela, ospite della Grande Festa del Grano.

Per sabato 11 agosto è attesissimo l'evento “gastronomico” per eccellenza della Provincia di Foggia. Un cult, divenuto tale in pochi anni, grazie alla mobilitazione di tanti ragazzi delicetani, facenti parte dell'Associazione Noicicrediamo, che per il settimo anno presenteranno quella che si può definire il “fiore all'occhiello” delle manifestazioni delicetane.

In programma sabato 11 agosto la manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Enocibus, che ha lo scopo di promuovere le tipicità enogastronomiche del territorio.

Appuntamento per domenica sera in piazza Castello a partire dalle 20.30.

Sabato sera Largo Chiesa ospiterà una delle sagre più antiche della Capitanata, giunta ormai alla 42esima edizione. Si parte alle ore 20.30.

Dopo le tappe di Cattolica, Bibione, Lido di Camaiore e Porto San Giorgio, Sergio Friscia raccoglierà il testimone a Vieste nel weekend dell’11 e 12 agosto. Si parte alle dieci sul Lungomare Europa, tra i lidi La Bussola e Cristalda.

Terza edizione del percorso enogastronomico in programma in piazza Nettuno e sul lungomare pedonale. Si parte alle 19 con il convegno ‘Agricoltura, Territorio e Ambiente”, cui seguirà l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini.

All'interno del contesto del “Cavuto” di Cagnano Varano, borgo antico capace di provocare contrastanti suggestioni, la delegazione Cuochi di Cagnano Varano, promotrice del progetto, valorizza il buono, il tipico, la Daunia, attraverso un viaggio nell’eccellenza enologica, nella gastronomia, prodotti tipici e la tradizione agroalimentare. La quinta edizione di Calici nel Borgo Antico si prepara a puntare i riflettori dell’enogastronomia sulla cittadina lagunare contando di attrarre numerosi turisti presenti nel territorio Garganico oltre agli abituali visitatori (più di 4500 nell’edizione 2017).