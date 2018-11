Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 novembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il secondo del mese di novembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti. (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Dopo l'Andrea Chenier e Giove a Pompei, torna la grande produzione operistica del Teatro Umberto Giordano di Foggia, con la messa in scena della Fedora, domenica 11 novembre (ore 21). Un modo, per il Comune di Foggia e L'Assessorato alla Cultura, per continuare il processo di apertura e coinvolgimento del pubblico attraverso il riconoscimento del Teatro quale epicentro culturale ed artistico del territorio.

L’orchestra sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano” e il Coro Lirico Pugliese si uniscono ancora per rendere omaggio al grande compositore foggiano Umberto Giordano, con il coro diretto da Agostino Ruscillo e l’orchestra diretta da Ivo Lipanovic.

Il 10 novembre presso il Quartiere Fieristico di Foggia si svolgerà la 57^ Esposizione Internazionale Canina organizzata dal Gruppo Cinofilo Dauno Delegazione Provinciale Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) guidato dal presidente Giuseppe Abbatangelo, che vedrà la partecipazione di circa 800 cani in rappresentanza di 150 razze riconosciute dall’ENCI, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero.

L’edizione 2018 della Festa della Paranza, tradizionale appuntamento organizzato dalla CNA di Foggia per discutere di economia locale e di artigianato, si arricchisce di una giornata. L’edizione 2018 si svilupperà in due giorni: Sabato 10 e domenica 11 novembre. Cresce la fiera dedicata all’artigianato. Questa edizione sarà dedicata all’artigianato alimentare.

Grande attesa a Lucera per il ritorno di Francesco Manara, Primo violino della Scala. Sabato 10 novembre l’acclamato violinista si esibirà per la prima volta al Teatro Garibaldi ospite della rassegna Musicalis Daunia.

Appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato fissato per sabato e domenica in viale XXIV maggio.

La commedia brillante in due atti Statt attind ’e parind è la prossima messinscena del Teatro Regio di Capitanata, nell’ambito della 18° stagione teatrale della compagnia Enarché 2018/2019. La “prima” dello spettacolo, che è un libero adattamento in salsa foggiana della commedia partenopea Li nepute de lu sinneco di Eduardo Scarpetta, è in programma sabato 10 novembre al Teatro Regio di Capitanata a Foggia, in via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario).

Prosegue con successo la 49.ma stagione concertistica degli “Amici della Musica”. Protagonisti del prossimo appuntamento i fratelli Aurelio e Paolo Pollice, consolidato duo pianistico che si esibirà in “Quattro mani all’opera”, un concerto dedicato al melodramma. Lo spettacolo si terrà sabato 10 novembre 2018, alle ore 19.45 (porta ore 19.30), presso l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo.

Con L’ombra del campione, pubblicato nella nuova e prestigiosa collana Rizzoli Noir, Luca Crovi passa dall’altra parte della barricata e propone il suo primo, vero romanzo “giallo”, protagonista della presentazione di domenica 11 novembre, alle ore 19, nello spazio live della libreria Ubik. A presentarlo, il lettore Claudio Sottile del gruppo A qualcuno piace… Giallo.