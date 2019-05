Weekend a Foggia e in provincia: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 giugno

È tempo di organizzare il fine settimana, il primo del mese di giugno. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il Genny Savastano della famosa serie Tv “Gomorra” sarà ospite al GrandApulia domenica 2 giugno. Incontrerà i fans per il firmacopie del suo libro “Non volevo diventare un boss – come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra”, edito da Rizzoli. Un racconto di vita intenso che mostra una faccia simile e diversa, complementare e antitetica, della Napoli raccontata nella serie televisiva che lo ha reso famoso. Appuntamento alle 16.30.

Non soltanto attività di formazione, ma anche eventi rivolti alla Città su tematiche aventi rilevanza sociale, oltre che giuridica. È in questa direzione che nasce l’evento che si terrà sabato 1 giugno, alle ore 18, presso l’Auditorium Santa Chiara, dove saranno ospiti della Sezione Aiga di Foggia l’avvocato Fabio Anselmo, Avvocato della Famiglia Cucchi e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi.

In programma domenica alla piscina comunale, l’evento organizzato dall’ACSD Pentotary, in collaborazione con ASD Straordinariamente Abili. Il fine della manifestazione è quello di sensibilizzare e permettere a tutti di arricchirsi delle reciproche differenze.

Sarà un weekend davvero magico quello che aprirà la stagione estiva di Vieste, la capitale del turismo pugliese, che venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno ospiterà il Vieste Magic Festival. L’evento, organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con lo Slydini Magic Club e con l’Academy of Magic&Science di Cambridge, inonderà di magia la cittadina garganica con un team di illusionisti coordinati da Danilo Audiello aka Alexis Arts.

Grande evento di boxe alla Pugilistica Taralli. In programma l’ultima tappa del campionato regionale, i match di light boxe, e lo scontro tra “Taralli” e atleti della Pugilistica Vesuviana di Torre Annunziata.

Tradizioni, storia, cultura, ambiente ma soprattutto un focus su una economia che rischia di scomparire e che invece va valorizzata per salvaguardare dallo spopolamento tante nostre aree interne. Tutto questo nella 2.a Festa della Transumanza che si svolgerà nella storica cittadina di Troia, in provincia di Foggia, sabato 1° giugno, dopo essere stata rinviata lo scorso 18 maggio per le avverse condizioni del tempo. Troia è uno dei pochi Comuni pugliesi ancora interessati da questa tradizionale migrazione di animali, grazie alla azienda dei fratelli Carrino che con grande resilienza e perpetuando una tradizione familiare, essendo loro di origine Molisana, effettuano ancora la transumanza a piedi, spostando il loro gregge di circa 1000 pecore di razza Gentile di Puglia dalla pianura di Lucera alla montagna di Celle San Vito a circa 950 mt. di altitudine, seguendo un tradizionale percorso che, in passato, conduceva le greggi dall’altopiano di Ariano Irpino alla pianura di Foggia lungo una diramazione del tratturo Pescasseroli- Candela, il tratturello Camporeale-Foggia, che attraversava appunto la cittadina di Troia sovrapponendosi a itinerari storici quali la via Traiana e la via Francigena.