Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, il primo del mese di dicembre. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti. (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Seconda edizione dell’esposizione ornitologica sperimentale dei fringillidi indigeni, esotici e dei loro ibridi. Evento in programma sabato e domenica nel padiglione 71.

Sabato pomeriggio Violante Placido inaugurerà ‘Candela Brick Art – Lego in Mostra’. Subito dopo ci sarà l’apertura della Casa di Babbo Natale, della Dimora degli elfi, del Museo del Giocattolo e delle caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale.

Con l’apertura dei mercatini e della casa di Babbo Natale si apre ‘Natale a Vico del Gargano’, spettacolo di luci, musica, emozioni e sapori.

Cultura è Passione’, il cartellone teatrale del Teatro della Polvere di Foggia, si sdoppia. E accanto alla stagione dedicata agli adulti, inaugurata con successo lo scorso week-end con lo spettacolo “Caporal Minore” di Marcello Strinati, offrirà una rassegna dedicata ai più piccoli, per conoscere e vivere le emozioni del teatro insieme alle proprie famiglie. Si parte i prossimi 1 e 2 dicembre con lo spettacolo “Cattivissimi Noi”, di Flavio Marigliani, produzione Mag.

Una commedia brillante e spassosa scritta dal francese Francis Veber – La cena dei cretini – sarà la prossima messinscena in programma al Teatro Regio di Capitanata di Foggia. A portarla sul palcoscenico sabato 1 e domenica 2 dicembre, nell’ambito della 18a stagione teatrale Enarché, sarà la compagnia lucerina Alter Ego. La regia dello spettacolo è affidata a Lello Di Gioia.

Un percorso sperimentale di teatro musicale in cui gli impulsi derivanti da una partitura si tramutano in storie da ascoltare sull’onda di un filo musicale. È questo “Matti da suonare - Tal Piatti, il violoncellista rampante”, una produzione targata Musicalis Daunia e Piccola compagnia impertinente di Foggia. Sabato 1° dicembre sul palco del Teatro Garibaldi di Lucera si alterneranno l’attore e regista Pierluigi Bevilacqua, che vanta premi internazionali e numerose produzioni, e Francesco Mastromatteo, affermato violoncellista che si esibisce in prestigiosi contesti americani ed europei, proponendo al pubblico un format in cui, dalle note di Alfredo Piatti, si giunge a gesti, parole, racconti.

Ciao Ciao