Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 luglio 2018

Caldo, estate, voglia di mare e tanti eventi in programma. Vediamo il meglio delle proposte del fine settimana nell’ultimo weekend di luglio (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Sabato sera va in scena la terza edizione del Festival regionale degli spumanti pugliesi, evento che l’associazione italiana Sommelier Puglia realizzerà in un luogo storico e carico di fascino per il Gargano e tutta la provincia come il Castello Normanno Svevo.

Seconda edizione della festa organizzata dall’Associazione La montagna del sole, che punta a valorizzare la gastronomia garganica e le bellezze paesaggistiche e rurali del Varano. Appuntamento in piazza Giannone a partire dalle 10.

Ultime due serate del grande festival blues in programma a Rione Fossi. Sabato 28 luglio si esibiranno The Orphan Brigade, i Quintorigo, Paris Monster. Chiusura con la jam session nel borgo. Domenica appuntamento a Bosco Paduli con ‘Music under the tree’.

Sabato 28 e domenica 29 luglio, l’Aperol Spritz Tour arriva a Peschici e Vieste, per un week end in compagnia dell’aperitivo più amato dagli italiani

In programma sabato sera, la manifestazione che premierà tanti campioni dello sport italiano. Appuntamento in Piazza De Vera D’Aragona.

Ultimo appuntamento della rassegna musicale: nel centro storico con le esibizioni di Marco Bardoscia e Alberto Parmegiani, e del quartetto di Francesco Bearzatti in piazza de Galganis. Alle 22.45 in Largo Dauno il concerto de La Famiglia.

Domenica 29 luglio le Mini Cooper torneranno nel Gargano per la nuova edizione del “Gargano Mini Meet”, il raduno estivo che il Mersey Mini Club Italia organizza a Torre Mileto in collaborazione con Federclub Mini Italia (la federazione nazionale dei club ufficiali Mini).

In piazza Don Filippo Ronca la sfilata di moda ecosostenibile in programma sabato sera alle 21.

La Casbah ospita uno dei dj più importanti del celeberrimo Samsara beach di Gallipoli.