Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 maggio

Primo weekend di maggio, vediamo insieme il meglio delle proposte della Capitanata.

Sono sempre di più le donne che corrono e celebrano la propria femminilità correndo. Sempre più belle, più sorridenti, invadono i parchi cittadini e popolano le gare e le maratone. Sono dati che ci piace leggere. Fino a qualche anno fa, il rapporto tra donna e corsa era, purtroppo, difficile. La corsa femminile è stata spesso oggetto di pregiudizi ed è ancora una minoranza. Fortunatamente, però, la tendenza sta cambiando e questo perché si stanno scoprendo i numerosi vantaggi della corsa. Per prima cosa, se ci si pone un obiettivo, qualsiasi esso sia, ci stiamo dedicando del tempo, una nuova attenzione tutta per noi. In più, se questo obiettivo è sportivo, stiamo facendo del bene a tutto il nostro organismo. Infatti, i benefici della corsa sono mentali, ancora più che fisici. La corsa ci rende consapevoli delle nostre potenzialità, della nostra forza, migliora l’umore e allontana lo stress giornaliero. Anche quest’anno l’Associazione Runners Parco San Felice di Foggia darà vita alla 6° edizione di “Correre Donna”, un evento ormai importantissimo nella programmazione primaverile comunale nonché il modo migliore per far rivivere il nostro Parco San Felice.

‘Michael è il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico e si terrà da venerdì 4 a sabato 12 maggio, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. Dal 4 al 12 maggio, quindi, Monte Sant’Angelo sarà palcoscenico di una serie di eventi che vedono nelle reti a livello regionale, nazionale e internazionale la Città dell’Arcangelo Michele protagonista.

Cresce la suspense in vista della giornata conclusiva del Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’, giunto alla X edizione, che si terrà sabato 5 maggio al Teatro ‘Saverio Mercadante’ di Cerignola. I podi sono stati definiti e gli inviti formali ricevuti, non resta che fare il conto alla rovescia per la Cerimonia di Premiazione che sarà articolata in due sessioni. Quella mattutina partirà alle ore 10.00 con i saluti istituzionali del Sindaco di Cerignola Francesco Metta. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Premio Antonio Daddario che, da oltre un decennio, si impegna quotidianamente per tener viva la fiamma della letteratura e della cultura a Cerignola e nel Sud Italia.

Sono trentacinque gli artisti, tra italiani e stranieri, che parteciperanno alla settima edizione di Tracarte, la “Rassegna biennale di opere in carta” promossa dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. L’inaugurazione della mostra, curata da Vito Capone e Gaetano Cristino, si terrà sabato 5 maggio 2018, alle ore 18,30, nella Galleria della Fondazione, in via Arpi 152.

Anche quest’anno ArcheoLogica organizza una “pacifica invasione digitale” in uno dei luoghi poco conosciuti del nostro territorio. Il 2018 è stato definito dal MIBACT ”Anno del cibo italiano” e per questo abbiamo voluto coniugare la scoperta della storia e del territorio con delle specificità del paesaggio dei Monti Dauni: il Mulino ad acqua sul torrente Cervaro e la sua lunga storia di produzione e lavorazione della farina da grano Senatore Cappelli, con tutti i prodotti derivati.

Ultimo appuntamento della stagione di teatro per famiglie Merende da Favola 17/18: "Cristoforo il Colombo", scritto da Leonardo Losavio e diretto da Roberto Galano. Anno 1492. Cristoforo è un colombo viaggiatore che lavora alla corte del Portogallo. Durante una missione incontra e accudisce un ammiraglio ferito che, per gratitudine, gli regala il libretto coi suoi appunti di viaggio e una mappa. Entrambe alludono all’esistenza di terre non ancora scoperte oltre i confini del mare tenebroso.