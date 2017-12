Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 30 e domenica 31 dicembre

Capodanno, eventi natalizi e non solo, nell’ultimo weekend del 2017. Vediamo insieme il meglio delle proposte della Capitanata (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Capodanno a Troia con Fabrizio Ferrari

Come nella migliore delle tradizioni, si rinnova anche per quest'anno l'appuntamento con il Capodanno in piazza a Troia. Una tappa fissa tra gli eventi del calendario della programmazione natalizia, che dal 2015 riempie piazza Episcopio di musica e divertimento. A tenere a battesimo la notte di Capodanno ci penseranno i dj Linus e SilvanHeac, seguiti dall'ospite d'onore della serata, Fabrizio Ferrari, voce storica di radio RTL 102.5.

Capodanno al Palatenda di San Giovanni Rotondo

Per concludere in bellezza il 2017, il 31 dicembre il progetto lascerà spazio ad una bellissima serata per festeggiare insieme il Capodanno. L’intera cornice sarà caratterizzata da uno scenario unico e inconfondibile, con un’assoluta novità. Si tratta del Red Carpet che farà da sfondo al banner fotografico, uno spazio in cui ognuno potrà scegliere di immortalare il momento per conservare il ricordo della serata trascorsa. Special Guest dell’ultimo dell’anno i Da Brozz, i dj e fratelli Emanuele e Christian Cuttaneo che dal 2010 hanno fatto della musica dance tutta la loro vita. A partire dalla release del remix del brano Hot di Inna, hanno collaborato con artisti di calibro internazionale quali Lil Jon & LMFAO, Alexandra Stan, Serebro, Elen Levon e lavorato a produzioni con djs di fama mondiale come Tiesto, Cristian Marchi, Marnik, VINAI, Angemi.

Capodanno al Replay di Foggia

Musica, divertimento e buona cucina in un party esclusivo, organizzato da Bellavita Eventi.

Capodanze a Biccari

Biccari, paesino di 2.750 anime in provincia di Foggia, si appresta a ospitare CapoDanze, il folk festival di musiche e danze popolari che si tiene dal 29 dicembre all’alba del 2 gennaio. Organizzato ininterrottamente da 19 anni dall’associazione Carovana Folkart, presieduta da Francesco Marino, CapoDanze, a rischio per mancanza di contributi regionali, quest’anno si salva grazie al supporto dell’Amministrazione comunale di Biccari e della locale associazione Agorart che con il suo staff si affianca a quello di Carovana Folkart per l’accoglienza logistica e per la gestione del programma artistico, diretto da Andrea Capezzuoli, organettista milanese, compositore e arrangiatore di musiche folk.

Challenge Ciclocross a Cerignola

Appuntamento a sabato 30 dicembre presso la pista di mountain bike adiacente al Palazzetto dello Sport (Pala Dileo - ritrovo ore 7:30 in Via dei Mandorli) per la regia organizzativa della Special Bike Cross Country che è tra le più attive associazioni in ambito sportivo che ha creato una pista per permettere a tanti giovani di pedalare e scoprire i segreti della bicicletta nella più totale sicurezza.

All you can street a Vieste e Manfredonia

Per quest’ultimo appuntamento (30-31 dicembre), un itinerario alla scoperta della cartapesta sipontina, arte nostrana che fa il suo sfoggio non soltanto a Carnevale, durante la parata dei carri allegorici, ma anche in ambito religioso. Inoltre, è prevista una visita guidata per le vie di Manfredonia, un viaggio nella storia tra le antiche mura del castello svevo angioino e la modernità del porto turistico. Ritornano anche i servizi dedicati ai bambini disabili: un momento tutto per loro in cui potranno, in Piazza del Popolo, cimentarsi in un laboratorio culinario. Una cooking experience dal sapore speciale. Vieste sarà invece la protagonista di un’apertura straordinaria: verrà aperta al pubblico la necropoli “Salata”, il complesso cimiteriale più importante del Gargano, a pochi passi dal mare.

Presepe vivente a Castelnuovo della Daunia

Doppio appuntamento nel centro storico: sabato alle 21 rievocazione della natività, con percorso enogastronomico annesso, dove si potranno gustare prodotti tipici locali, pasta di salsiccia, bruschette con olio novello, vino nuovo, pettole e cartellate; verranno rievocati i mestieri tipici dell'antichità, calzolaio, arrotino, ricamatrici, lavandaie, e ricreate scene come la mietitura, la fattoria, il mercato e soprattutto la natività.