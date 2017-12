Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 dicembre

Penultimo weekend dell’anno, che coincide con l’inizio del trittico natalizio. Ed è proprio la vocazione natalizia a caratterizzare la maggior parte degli appuntamenti del weekend. Vediamo insieme i più importanti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Libando a Natale

Dopo il successo delle prime due edizioni “Libando a Natale” si riconferma l’evento che animerà il cuore della città di Foggia con profumi, sapori e cibi profondamente legati al territorio e alle tradizioni culinarie locali. Dal 22 al 24 dicembre, infatti, la rassegna porterà in piazza Cesare Battisti quattordici eccellenze enogastronomiche di Capitanata.

Jake La Furia a San Giovanni Rotondo

Grande appuntamento al Palatenda, dove domenica lo ‘School Party di Natale’ con Jake La Furia, fondatore dei Club Dogo. Dopo il successo del suo ultimo singolo “El Party”, vero tormentone dell’estate 2017 e disco d’oro, il rapper milanese salirà sul palco dello School Party per un dj set tutto da gustare.

Cheryl Porter in concerto a Foggia

La magia del Natale a Foggia anche quest'anno ha un nome: la Vigilia di Natale e bissa l'appuntamento con Cheryl Porter, una delle più belle voci internazionali, sul palco con la Kordial Swing Band.

LaShion Banks in concerto a Lucera

Attesissimo a Lucera, nell'ambito dell'iniziativa ‘Al Museo con Babbo Natale’, il concerto Gospel che domenica 24 dicembre, a partire dalle ore 18.00, avvolgerà il Museo Civico ‘G. Fiorelli’ con una musica d’impatto, viva, gioiosa, emozionante, travolgente, spirituale e profonda.

Veglione Natalizio a Carpino

In programma sabato 23. Si ripresenta, come ogni anno a Carpino, il tradizionale veglione natalizio. Si tratta di un evento molto atteso dai giovani di Carpino e dintorni, che ogni anno stupisce sempre di più, organizzato dai ragazzi delle classi quinte del liceo scientifico. ‘Where Everything begins’ (“Dove tutto ha inizio”): non si poteva scegliere nome migliore per una festa che saluta l’anno che se ne va e abbraccia l’anno che arriva.

Presepe vivente ad Ascoli Satriano

Oggi e domani, nella splendida cornice del centro storico di Ascoli Satriano, città di cultura e tradizione millenaria, l'associazione Asculum in Apulia con il Patrocinio gratuito del Comune, metterà in scena la terza edizione del Presepe Vivente.

Izi in concerto alla discoteca Domus

Sabato 23 Dicembre il rapper Izi arriva finalmente a Foggia presso la discoteca Domus per un’attesissima e imperdibile tappa live prevista dal suo “Pizzicato tour”, tour che lo vedrà protagonista per tutto l’inverno nei più prestigiosi club della penisola italiana.