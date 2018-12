Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018

E’ tempo di organizzare il fine settimana, l’ultimo del 2018. Cosa fare? Dove andare? Eccovi alcuni suggerimenti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

NATALE IN CAPITANATA: TUTTI GLI EVENTI

Foggia saluta il 2018 in musica con il “Concerto di fine anno” in programma il 30 dicembre alle 20.30 al Teatro Giordano. Sul palco l’Orchestra sinfonica ‘Suoni del Sud’, diretta da Benedetto Montebello.

Domenica 30 dicembre il The Alibi ospita il controverso esponente del trap, che con il singolo ‘Mmh ha ha ha’ ha superato i 25 milioni di visualizzazioni.

Si chiude in bellezza il 2018 della Compagnia teatrale Enarché con uno spettacolo amato dal pubblico foggiano, giacché ha sempre riscosso un meritato successo: a intrattenere gli spettatori sarà la commedia A S… cunzulate scritta e diretta da Michele Norillo. A ospitare la messinscena sarà lo scintillante Teatro Umberto Giordano, a Foggia, dove sabato 29 dicembre 2018 gli attori della compagnia teatrale presieduta da Carlo Bonfitto offrirà al pubblico una serata di risate, allegria e solidarietà: infatti parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà devoluto alla onlus foggiana Le ragioni del cuore, che si prede cura di disabili e delle loro famiglie.

Quarta edizione del Presepe Vivente a Motta Montecorvino nel suggestivo centro storico del borgo. Un percorso per le vie del paese tra antiche case e grotte suggestive che ospitano le varie scene bibliche dall'Annunciazione fino ad arrivare al luogo magico della natività, passando per le varie botteghe degli artigiani.

Il Teatro della Polvere di Foggia porta in scena un gigante della storia del cinema, debitamente riveduto e corretto per il palcoscenico: stiamo parlando di ‘Eva contro Eva’, tratto da un racconto di Mary Orr, All about Eve, e trasformato in un successo cinematografico nel 1950, quando il regista hollywoodiano Joseph L. Mankiewicz ne fece un capolavoro candidato a ben 14 premi Oscar.

Ultimo atto della quarta edizione del Presepe Vivente, in programma domenica dalle 17 alle 21.

Domenica 30, secondo appuntamento della rappresentazione vivente della natività organizzata dal Gal Daunofantino presso gli Ipogei Capparelli di Siponto.