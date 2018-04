Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 aprile

Passata la Pasqua, è in arrivo un nuovo weekend. Che cosa ci propone la nostra provincia? Scopriamolo insieme (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Per tutta la giornata di domenica si rinnova l’appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e artigianato artistico, allestito in viale XXIV maggio.

Laboratori, incontri, musica ed un percorso enogastronomico, daranno vita al primo evento regionale, ‘Primi di Puglia’. Patate riso e cozze, cicatelli con rucola e pomodorino, tubettini cozze e fagioli, ciceri e tria sono solo alcuni dei piatti da gustare nei due giorni. La manifestazione organizzata, a Stornara, dall’ARCI “Travel”, sabato 7 e domenica 8 aprile, valorizza l’importanza del primo piatto tra tradizione e rivisitazione. Da sabato sera si susseguiranno attività, talk con esperti ristoratori e pastifici, showcooking, vie del gusto ed il concerto gratuito di James Senese & Napoli Centrale più Antonio Onorato in programma in Piazza della Repubblica (unica tappa in Puglia).

Domenica 8 aprile a Musica Civica vanno in scena l’evoluzione umana e quella tecnologica. Sul palco del Teatro Giordano di Foggia il paleoantropologo Giorgio Manzi in “Perché non possiamo non dirci africani”, la conversazione che abbatte, a colpi di scienza, le fondamenta del razzismo. A seguire il grande concerto “Quattro per quattro” con Sarah Rulli in “Quattro cartoline dall’Italia per flauto, ottavino e archi” e Dino De Palma nelle “Quattro Stagioni” di Vivaldi, Piazzolla, Richter, Glass.

Una riflessione sui talenti presenti in ognuno, “Holtre”. È significativo il titolo dello spettacolo in programma sabato 7 aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro “Mercadante” di Cerignola. Ideato dall’Ass. Superamento Handicap e dalla Cooperativa Sociale SuperHando di Cerignola, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro dell’Amministrazione Comunale, il musical, che vedrà protagonisti sul palco bambini disabili e non, in un progetto di integrazione sociale, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere una “Summer School”.

Lasciati alle spalle gli abbondanti pranzi pasquali arriva l'ora di mettere corpo e mente in movimento nella splendida natura primaverile del Gargano.

Domenica 8 aprile è organizzata un'escursione aperta a tutti nel territorio di San Giovanni Rotondo e più precisamente a Valle della Monaca, un ambiente peculiare del Gargano caratterizzato dagli adattamenti che gli uomini, nei secoli, hanno praticato sul paesaggio al fine di renderlo produttivo: muretti a secco, masserie e pagliai, tracce della pastorizia del Gargano integrate perfettamente con la bellezza della natura del luogo.

Ultime repliche della commedia di Michele Pellicano, in programma al Teatro Regio di Capitanata, e inserita nel cartellone della 17esima stagione della compagnia teatrale Enarché.

Il terzo evento di Musicalis Daunia vedrà a Lucera il debutto italiano di Sarunas Jankauskas, clarinettista affermatosi negli Stati Uniti come tra i più validi della sua generazione, affiancato da Domenico Codispoti, pianista dalla vasta carriera internazionale. L’appuntamento è fissato per l’8 aprile, alle 20.30, al Teatro Garibaldi. Si tratta della prima delle date in abbonamento al progetto della trentacinquesima stagione concertistica degli Amici della Musica “Giovanni Paisiello” di Lucera, organizzata in collaborazione con L’Opera - Broadcast Video Service di Foggia.