Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 gennaio

Primo weekend del 2018, che chiuderà anche le festività natalizie. Ma sarà anche il fine settimana che aprirà alcune tra le più importanti rassegne culturali. Vediamo insieme gli appuntamenti più importanti in Capitanata (QUI TUTTI GLI EVENTI)

Musica Civica a Foggia

Emozioni suscitate dalla lettura, potere dell’immaginazione e sfide da “ring” al pianoforte sono gli straordinari componenti del primo evento della nona edizione Musica Civica a Foggia. L’inaugurazione della rassegna è fissata per il 7 gennaio, alle 18, al Teatro “Umberto Giordano”, prestigioso contenitore culturale del Capoluogo dauno. Il primo degli otto appuntamenti in programma fino ad aprile rispetterà la formula di successo dell’iniziativa che abbina incontri con grandi personalità a proposte musicali sempre originali e di alto livello.Ospiti del primo appuntamento saranno lo scrittore Paolo Di Paolo, e i pianisti Andrea Bacchetti e Michele Di Toro.

Cavalleria Rusticana a Cerignola

Il capolavoro di Mascagni andrà in scena a Cerignola per celebrare i 150 anni dall’apertura del Teatro Mercadante, inaugurato nel 1868.

Presepe vivente ad Alberona

Ultimo atto, con l’arrivo dei re Magi, del celebre presepe vivente realizzato nel cuore del borgo antico di Alberona. Animeranno il corteo dei Magi, che partirà alle 19:00, il gruppo degli sbandieratori Puer Apuliae (a seguire, terranno uno spettacolo nel piazzale antistante la chiesa madre).

Francesco Cicchella a Candela

Dopo un mese di eventi natalizi, tutti con la testa all’insù per il volo dal campanile della Befana. Il ‘Volo della Befana’, manifestazione organizzata dal Comune di Candela è in programma alle ore 19:30 di sabato 6 gennaio in piazza Plebiscito, subito dopo il saluto di Babbo Natale che dopo un mese lascerà la sua dimora di Candela per far ritorno in Lapponia. La festa proseguirà alle 20:30 con lo spettacolo di Francesco Cicchella, bravissimo e simpaticissimo showman vincitore del programma ‘Tale e Quale show’. Per tutta la giornata, animazione, musica e artisti di strada accoglieranno i visitatori.

Cala la Befana a San Marco in Lamis

Torna a San Marco in Lamis 'Cala la Befana', tradizionale evento in programma nella chiesa madre del centro garganico. L'evento è organizzato dal Gruppo Speleologico Montenero, in collaborazione con l'amministrazione comunale e il circolo Legambiente 'La Difesa'. Come ogni anno, la Befana scenderà dal Campanile della chiesa madre. Appuntamento a partire dalle 18.30.

Pinuccio presenta ‘Trumpadvisor’

L'Epifania tutte le feste porta via. Il 6 gennaio porta con sè sempre un pò di tristezza e malinconia per il termine del periodo natalizio ed il ritorno alla quotidianità. Ma, quest'anno a Manfredonia a portare buonumore e spensieratezza ci pensa Pinuccio, l'esilarante web star pugliese ed inviato di "Striscia la Notizia" che presenterà "TrumpAdvisor, Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia", pubblicato da Mondadori lo scorso 14 novembre e che grande successo sta riscuotendo in tutt'Italia. L'evento, organizzato dall'Agenzia del Turismo di Manfredonia (con la collaborazione della "Cartolibria Tuppi" e dell'attività ospitante) si svolgerà alle ore 18 presso la "Caffetteria Albatros". L'ingresso è gratuito ed al termine è prevista la firmacopia con l'autore.

Concerto di Capodanno a Vieste

Vieste brinda al 2018 con il Concerto di Capodanno in programma sabato 6 gennaio, alle 11, al Teatro Adriatico.Tra un valzer e una polka, un'aria d'opera e un'ouverture, si apre in musica il nuovo anno della Perla del Gargano, con una proposta tradizionale che tocca grandi capolavori di autori italiani come Verdi, Puccini, Mascagni, Monti e Rossini e brani di Brahms, Tchaikovsky e Strauss.

Concerto della Polifonica a Manfredonia

In conclusione delle festività natalizie il 6 gennaio 2018 l'Associazione culturale Corale Polifonica "Cèsar Franck" di Manfredonia invita la cittadinanza al Concerto di Natale che si terrà alle ore 20:00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Manfredonia, con un repertorio musicale di brani classici e natalizi.

Palatenda di San Giovanni Rotondo

Ultimo appuntamento nella ricchissima programmazione del Palatenda: sabato 6 gennaio si terrà l’Epifany Party.