Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 31 marzo e domenica 1° aprile

Weekend (pasquale) alle porte, che cade a cavallo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Vediamo insieme che cosa ci propone la Capitanata (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Luca Persico, meglio conosciuto come 'O Zulù (Napoli, 15 novembre 1970), è il frontman dei 99 Posse, fondato nel 1991 al Centro Sociale Occupato Autogestito Officina 99 di Napoli. È stato tra i protagonisti della stagione italiana delle posse nei primi anni novanta

Negli ultimi anni è partito con un progetto solista che sarà presentato per intero durante la serata in programma a Torremaggiore presso il locale 'Codice a Barre', con l'aggiunta di vari brani storici dei 99 Posse. Ad accompagnarlo ci saranno dj Spike e la mitica Simona Boo.

Tratta dall'ultimo capolavoro firmato dal grande Eduardo De Filippo, lo spettacolo porta in scena, nello storico teatro di Via Delli Carri, le note vicende del gestore di un botteghino del gioco del lotto, giocatore accanito ma sfortunato, al contrario del suo futuro genero che colleziona vincite su vincite, suscitando le invidie del protagonista.

Alfabeto Runico è un trio terrestre ma non troppo, formato da tre musicisti di formazione classica ma lontani dal mondo Accademico, frequentatori di feste popolari e di anziani cantori.

La loro musica profuma del Sud bipolarmente malinconico e festivo dal quale provengono e la loro formazione è atipica: due contrabbassi, viola e voce. Il trio foggiano sarà in concerto al Piccolo Teatro Impertinente sabato sera.

Questa volta il Tennis Club di Foggia punta sul teatro. E lo fa con uno spettacolo portato in scena da tre giovani attori del Teatro Stabile di Genova: Luca Cicolella, Bruno Ricci e Duilio Paciello in programma Sabato 31 Marzo con sipario alle ore 22.00.

In occasione delle festività Pasquali il progetto SAC TratturArte torna al MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo con un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli. Giovedì 29 marzo e, in replica, martedì 03 aprile 2018, dalle ore 10.00 alle 12.00, presso il MAT si svolgerà “Uova in fuga”, evento dedicato a un numero massimo di 25 bambini per ogni incontro, dai 5 ai 10 anni.

Domenica alle 18.30 l’evento ‘Note al Tramonto’, con protagonista il pianista Osvaldo Fatone. Il giorno di Pasquetta spazio alle visite guidate agli Ipogei Capparelli e al Parco Archeologico di Siponto per tutta la giornata.

Tra i vari appuntamenti si segnala quello in programma la sera di Pasqua, ovvero lo ‘Sparo della Quartantene’, manifestazione promossa dal 2005 dall’Associazione “Insieme Per…”. Il rito della “quarantene” affonda la sua origine nei riti propiziatori, purificatori e divinatori del mondo pre-ellenico, che, a loro volta, si richiamano alla mitologia. Il pupazzo appeso era, infatti, un “oscillante”, che, esposto all’azione del vento, aveva la funzione di allontanare gli spiriti malefici.