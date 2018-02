Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018

E’ tempo di pensare a che cosa fare durante il weekend. Le proposte non mancano, come sempre. Vediamo insieme le più importanti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Grande inizio domenica 4 febbraio in piazza Marconi con la gran 'Parata delle Meraviglie' e il duo youtuber Matt&Bise

La 37esima edizione della sagra del maiale di Faeto si terrà domenica 4 febbraio a partire dalle 9

Sarà la Nuova Compagnia di Canto Popolare il prossimo super ospite della 48.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Il concerto si terrà sabato 3 febbraio 2018 alle ore 20 (porta ore 19.30) al Teatro “Verdi” di San Severo. Uno degli eventi più attesi della stagione culturale di San Severo.

Partirà sabato 3 febbraio con il laboratorio ‘Chi cerca…trova’ la serie di appuntamenti dedicati al Carnevale che il Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo ha organizzato. Il laboratorio di sabato, a tema carnevalesco, è incentrato su una caccia al tesoro lungo un percorso all’interno del MAT. I bambini saranno divisi in due squadre e tramite degli indizi dovranno concludere il tragitto nel minor tempo possibile. A conclusione del laboratorio sarà realizzata un’attività manuale.

Per il ciclo 'Teatro Famiglia' la Piccola Compagnia Impertinente presenta un nuovo spettacolo, 'La Controra', di Manuela Piemonte, con Asia Correra, Victoria Ferreri e Camilla Manzi, per la regia di Pierluigi Bevilacqua. Lo spettacolo andrà in scena sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Ultimi giorni per ammirare i dipinti del ‘Maestro di Bagheria’. Le opere di Renato Guttuso saranno esposte presso la Contemporanea Galleria d’Arte fino a domenica 4 febbraio.

Weekend dedicato alla danza al Teatro Giordano. Sabato 3 febbraio il Balletto di Roma porterà in scena 'Giulietta e Romeo', spettacolo fuori abbonamento.

Ancora uno spettacolo di danza, stavolta dedicato al ‘Teatro con le famiglie’. Domenica 4 febbraio il Balletto di Roma porta in scena lo spettacolo di danza ‘Home Alone’, che richiama la profonda intelligenza e intuizione che ogni giovane spettatore (e possibile performer) porta con sé coinvolgendo piccoli e grandi in un sorprendente gioco visivo.