Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018

E’ tempo di pensare a che cosa fare durante il weekend. Le proposte non mancano, come sempre. Vediamo insieme le più importanti (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Sarà la Nuova Compagnia di Canto Popolare il prossimo super ospite della 48.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Il concerto si terrà sabato 3 febbraio 2018 alle ore 20 (porta ore 19.30) al Teatro “Verdi” di San Severo. Uno degli eventi più attesi della stagione culturale di San Severo.

Partirà sabato 3 febbraio con il laboratorio ‘Chi cerca…trova’ la serie di appuntamenti dedicati al Carnevale che il Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo ha organizzato. Il laboratorio di sabato, a tema carnevalesco, è incentrato su una caccia al tesoro lungo un percorso all’interno del MAT. I bambini saranno divisi in due squadre e tramite degli indizi dovranno concludere il tragitto nel minor tempo possibile. A conclusione del laboratorio sarà realizzata un’attività manuale.

Per il ciclo 'Teatro Famiglia' la Piccola Compagnia Impertinente presenta un nuovo spettacolo, 'La Controra', di Manuela Piemonte, con Asia Correra, Victoria Ferreri e Camilla Manzi, per la regia di Pierluigi Bevilacqua. Lo spettacolo andrà in scena sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Ultimi giorni per ammirare i dipinti del ‘Maestro di Bagheria’. Le opere di Renato Guttuso saranno esposte presso la Contemporanea Galleria d’Arte fino a domenica 4 febbraio.

Weekend dedicato alla danza al Teatro Giordano. Sabato 3 febbraio il Balletto di Roma porterà in scena 'Giulietta e Romeo', spettacolo fuori abbonamento.

Ancora uno spettacolo di danza, stavolta dedicato al ‘Teatro con le famiglie’. Domenica 4 febbraio il Balletto di Roma porta in scena lo spettacolo di danza ‘Home Alone’, che richiama la profonda intelligenza e intuizione che ogni giovane spettatore (e possibile performer) porta con sé coinvolgendo piccoli e grandi in un sorprendente gioco visivo.