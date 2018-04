Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 aprile

Quali appuntamenti, quali sorprese ci riserverà l'ultimo weekend di aprile? Scopriamolo insieme (QUI TUTTI GLI EVENTI)

Ci sarà anche il Capitano dei Carabinieri nella fiction “Don Matteo” Maria Chiara Giannetta, attrice di origini santagatesi, come testimonial dell'evento 'Angels on the road', gli angeli della strada attesi a Sant'Agata di Puglia i prossimi 28 e 29 aprile.

Musica, gemellaggi internazionali, parate e passeggiate panoramiche e una passione indescrivibile per le due ruote sono gli ingredienti di successo di questo evento, organizzato da due bikers di Sant'Agata di Puglia: Rocco e Giusy Carrillo.

Si terrà domenica 29 aprile la ‘Mezza del Santo’, mezza maratona in programma a San Giovanni Rotondo, organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo in collaborazione con Asd Atletica Padre Pio. La manifestazione si svolgerà nell’omonima cittadina pugliese, con partenza dal suggestivo Sagrato della Chiesa di San Pio ed arrivo nell’elegante polmone verde, il Parco del Papa. Il percorso omologato Fidal si fregia del livello nazionale Bronze.

Si terrà domenica 29 aprile a Rocchetta Sant'Antonio la Sagra dell'asparago selvatico. L'evento, giunto alla seconda edizione, partirà alle ore 10 con la colazione contadina a base di eccellenze tipiche locali a cura delle Pro Loco dei Monti Dauni.

Weekend all'insegna del balletto al Teatro Giordano, che ospita in esclusiva nazionale 'Noces e la stravaganza' di Angelin Preljocaj. Due balletti contemporanei che fanno parte del repertorio di TKOBAP, nati dalla collaborazione con il coreografo e il ballerino francese di origine albanese Angjel Preljocaj e la sua compagnia "Ballet Preljocaj”, centro coreografico nazionale in Provenza. Dagli studi classici all’approccio con il contemporaneo con Merce Cunningham a New York, ha diretto e creato alcune tra le più importante performance di danza contemporanea internazionale.

Sono tanti i luoghi che sarà possibile visitare gratuitamente in questi giorni grazie alle “Invasioni Digitali”, iniziativa di respiro nazionale ideata allo scopo di diffondere contenuti digitali dei luoghi della cultura italiani. Immancabile, come ormai da anni, l’appuntamento sul Gargano, organizzato dal Centro Studi Storico-Archeologici con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano e in collaborazione con numerosi soggetti (Proloco Vico del Gargano, Museo MoVe, Schola Botanica Garganica, Azienda Fesico, Gargano NaTour e il blog Amara terra mia).

Sabato 28 aprile 2018 al Teatro Regio di Capitanata di Foggia (in via Guglielmi, 8a – Chiesa Madonna del Rosario) “riappare” in scena (è proprio il caso di dirlo visti il tema e il titolo della messinscena) a 15 anni dall’ultima rappresentazione lo spettacolo Ghost e riGhost, commedia brillante in due atti, rivisitata dal regista e interprete Fabrizio Errico. La commedia rientra nel cartellone della 17a stagione teatrale della Compagnia Enarché, presieduta da Carlo Bonfitto.

Dopo il grande risultato ottenuto a settembre 2017 con il secondo posto al più prestigioso e longevo festival di drammaturgia d’Italia - il Premio Riccione per il Teatro - (vinto, tra gli altri, anche da Italo Calvino), arriva finalmente in scena lo spettacolo “Un pallido puntino azzurro”, scritto da Christian di Furia, diretto e interpretato da Roberto Galano che, dopo “Bukowski - a night with Hank”, torna in scena con un altro monologo, in programma dal 27 al 29 aprile.

Sabato alle ore 19 Savino Zaba sarà alla libreria Biblyos per presentare il suo ultimo libro ‘Parole parole… alla Radio. Il linguaggio radiofonico dalle origini ad oggi’.