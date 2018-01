Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 gennaio

Che cosa ci proporrà per il weekend la nostra provincia? Vediamo insieme il meglio degli appuntamenti in programma questo fine settimana (QUI TUTTI GLI EVENTI).

All’Histoire di Foggia, un appuntamento firmato Skin, celebre voce degli Skunk Anansie e protagonista nel locale di Segezia. La serata – promossa da Bellavita eventi con la collaborazione di Jubel experience – è in programma il 27 gennaio 2018, con un dj set live che si preannuncia carico di energia.

Per festeggiare il Carnevale il GrandApulia porta in pista tutti i suoi clienti. Da domani 26 gennaio la piazza centrale del centro commerciale più grande della Puglia ospiterà per un mese una pista di pattinaggio su eco-ghiaccio di 120 mq, sulla quale potranno divertirsi gratuitamente fino a 50 persone contemporaneamente e intorno alla quale si svolgeranno tante iniziative rivolte alle famiglie che animeranno i giorni più rappresentativi della festa tanto attesa da grandi e piccini.

Dopo il successo riscosso con lo spettacolo natalizio “Chi è il Grinch” - produzione originale firmata Teatro della Polvere, premiata dal pubblico foggiano con due sold out su tre repliche previste - la compagnia di via Nicola Parisi si misura con uno spettacolo intenso e di spessore, che rappresenterà una prova maiuscola per le due attrici protagoniste, Mariangela Conte e Anna Laura D’ecclesia, rispettivamente nei panni di Anne Sullivan e Helen Keller. Si tratta di “Anna dei Miracoli”, che andrà in scena i prossimi 27 e 28 gennaio (ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00).

Ha frequentato il suo primo laboratorio teatrale al TdL, poi si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, poi ha cominciato a lavorare in teatro e in tv in diverse fiction Rai, tra le quali "Che Dio ci aiuti", "Studio Uno", "Non dirlo al mio capo". Ora, a distanza di 6 anni, l’ex allievo Gianmarco Saurino torna a calcare il palco del Teatro dei Limoni con il suo primo monologo "Condannato a morte. L'inchiesta", in scena nei giorni 26/27/28 Gennaio.

Dopo “Non ti pago”, ultima regia di Luca De Filippo portata in scena dalla sua storica compagnia al Cineteatro dell’Opera, continua “La PrimaVera Stagione” a cura di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio organizzata dal Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con le associazioni culturali Cadmo e Mediterraneo è Cultura. Sabato 27 gennaio grande debutto al Sud per “L’uomo seme” (FOTO LUCA DEL PIA), racconto di scena ideato, diretto e interpretato da Sonia Bergamasco (tratto dall’omonimo libro di Violette Ailhaud) che dopo la Prima nazionale a Milano farà tappa al Teatro Garibaldi, lì dove ha mosso i primi passi. A Lucera, infatti, si sono svolte le prove di questo spettacolo che ha permesso di creare un legame con il Teatro Franco Parenti di Milano.

In occasione della Giornata della Memoria, il Lions Club Foggia “Umberto Giordano” organizza un evento per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il prossimo 27 Gennaio alle ore 18.30 nell’Auditorium Santa Chiara si esibirà il gruppo Klez note, quintetto di musica popolare che farà rivivere la tradizione Klezmer attraverso brani classici ed inediti della cultura musicale ebraica.