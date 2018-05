Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 maggio 2018

Che cosa c’è di bello nell’ultimo weekend di maggio? Vediamolo insieme (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Un evento imperdibile per grandi e piccini quello in programma domenica 27 maggio; le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora all’infanzia e all’adolescenza di molti di noi, la sua voce è inconfondibile, il suo sorriso dolcissimo. Stiamo parlando di Cristina D’Avena che, appena un anno fa, ha celebrato i 35 anni di carriera con la pubblicazione dell’album Duets. Il disco, in collaborazione con alcuni nomi del panorama musicale italiano, come J- Ax, Giusy Ferreri, Loredana Bertè e molti altri, ha scalato le classifiche per settimane e, in appena due mesi, è diventato disco di platino. Cristina D’Avena sarà ospite della scuola “Filippo Smaldone” di Foggia, nell’ambito della manifestazione musicale “Una scuola fantastica”.

Domenica 27 maggio torna a Foggia l’appuntamento con “Perché è normale essere speciali”, la manifestazione sportiva dedicata all’inclusione delle persone con disabilità e alla promozione degli sport paralimpici. La 3^ edizione dell’evento - organizzato dall’Officina Staffiero in collaborazione con la FISDIR Puglia, Ce.Se.Vo.Ca. e Ortopedia Landi, con il patrocinio di Comune di Foggia, Comune di Stornarella, CIP Puglia, AICS Foggia e Cus Foggia.

Tante le novità per la nuova edizione di Cantine Aperte, il più noto appuntamento dedicato al vino e ai suoi territori, che coinvolge ogni anno in tutta Italia oltre mille aziende socie del Movimento Turismo del Vino. Anche in Puglia Cantine Aperte raddoppia, con eventi e attività sia sabato 26 maggio che domenica 27 maggio nelle oltre 60 cantine socie del Movimento Turismo del Vino Puglia. Da nord a sud della regione, enoturisti e winelovers potranno entrare nel cuore della produzione del vino, visitare i vigneti, le bottaie, degustare le produzioni, nella cornice di un ricco programma di iniziative culturali, musicali, eventi e attività. Tutto il territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli che, con passione e costante impegno, disegnano e raccontano il volto dell'enologia regionale.

“Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin Towers. Nel 1978, l’anno di mezzo tra il ‘68 e l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque tra diverse generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto della politica – gli ideali e il sangue – e il suo nulla”. Una tesi netta che sta segnando il passo del dibattito italiano attorno alla figura di Aldo Moro, nel quarantesimo anniversario della sua morte violenta e nel racconto – analitico, lucidissimo e spiazzante – di uno dei migliori giornalisti italiani, Marco Damilano. Domenica 27 maggio, alle ore 11.15, nello spazio live della libreria Ubik di Foggia, il direttore del settimanale L'Espresso presenta il suo libro dal titolo Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia”.

L’evento clou del ricco programma di festeggiamenti in onore di Maria Ss Incoronata ad Apricena è il concerto del cantante vincitore del festival di Sanremo 2010, nonché protagonista dei format televisivi ‘Amici’ e ‘Tale e Quale show’. Il concerto partirà domenica alle ore 23.

Lucera ospita in un incontro aperto al pubblico, il 26 maggio alle ore 18:30 presso i locali della libreria Kublai, la prima tappa di “Radici”, il festival letterario diffuso promosso da Add Editore di Torino e dalla Libreria Kublai con eventi e laboratori tra Puglia e Piemonte. Tema dell'incontro la Frontiera: la linea immaginaria su cui si gioca la convivenza dei popoli e si infiamma il confronto politico in tutto il mondo. Una linea di separazione ma anche di riunione, di scontro e di incontro. Prima dell'evento pubblico, il tema verrà sviluppato in un laboratorio che vede coinvolti scrittori, artisti, personalità e associazioni del mondo civile.

“Si tratta di una manifestazione importante per il mondo dell’associazionismo – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Aldo Bruno – e rappresenta, ogni anno, per centinaia di volontari, una preziosa occasione per incontrare la cittadinanza e fare conoscere le realtà solidali del territorio. Le associazioni diventano protagoniste della piazza: non espongono solo materiali informativi, ma organizzano prove pratiche delle attività, esibizioni e spettacoli, in un clima conviviale di divertimento e reciproco sostegno”. Ricco il calendario degli appuntamenti della due giorni solidale. L’apertura degli stand è prevista alle ore 9.00 del sabato.

Forte del successo teatrale dello spettacolo “Canto…anche se sono stonato”, il conduttore televisivo, radiofonico Rai e attore Savino Zaba presenterà un estratto dello spettacolo stesso al Circolo Daunia di Foggia, sabato 26 maggio 2018 alle ore 21.00. Sonorità Swing dagli anni ’20 fino ai ’60 e, tra un brano e l’altro, aneddoti legati alla musica e a quel periodo storico così significativo per il nostro Paese.