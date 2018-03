Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 marzo

Ultimo weekend di marzo e primo di primavera (anche se non sembrerebbe). Non mancano gli appuntamenti per ogni gusto ed esigenza. Vediamoli insieme (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Colloquia a Foggia: il Festival delle Idee il 24 e 25 marzo 2018

„Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, presso l’auditorium della Camera di Commercio, in via Michele Protano a Foggia, si terrà la decima edizione di Colloquia, il festival delle idee organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, che riunisce nel capoluogo daunio i più apprezzati protagonisti del panorama culturale e scientifico nazionale. #incontroalfuturo è il tema scelto per l’edizione del decennale su cui sono stati chiamati ad intervenire Umberto Galimberti, Massimo Temporelli, Giuliana Sgrena, Chiara Saraceno, Gianfranco Viesti e Ritanna Armeni, con la conduzione di Gad Lerner.

Dopo la prima assoluta a Roma, il Teatro dei Limoni porta a Foggia, in un fuori stagione presso il Teatro Comunale Umberto Giordano, Finale di partita, il classico di Samuel Beckett, ritenuto da molti il testo più importante dell’autore irlandese. Protagonista dello spettacolo è la straordinaria attorialità di Giorgio Colangeli, uno dei più grandi interpreti italiani (diretto, tra gli altri, da Ettore Scola, Marco Tullio Giordana, Paolo Sorrentino), che presta voce e corpo al ruolo di Hamm, affiancato da Giancarlo Nicoletti in quello di Clov.

I recentissimi Giochi olimpici invernali di PyeongChang l’hanno fatta conoscere meglio ad una platea mondiale, ma domenica 25 marzo Musica Civica la Corea la porterà a Foggia. Il sesto appuntamento sarà infatti interamente dedicato a questo affascinante Paese asiatico di cui, in molte delle edizioni precedenti, la rassegna ha ospitato eccellenze artistiche. Domenica sia la conversazione che lo spettacolo, realizzati in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano di Roma, saranno incentrati sulla storia, la cultura, l’arte e la spiritualità di questo popolo lontano.

Ultimo appuntamento, sabato 24 marzo alle 21, della stagione di prosa 2018 del Teatro Comunale “Luigi Rossi” di Torremaggiore. Sarà di scena Veronica Pivetti con “Viktor und Viktoria”, commedia con musiche liberamente ispirate all’omonimo film di Reinhold Schunzel.

Sabato 24 e domenica 25 marzo tornano le “Giornate FAI di Primavera”, tradizionale appuntamento con i tesori culturali e naturalistici del nostro Paese organizzato dal Fondo Ambiente Italiano.

Sabato 24 e domenica 25 Marzo in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, torna in 10 città italiane la terza edizione dell’Ab-bracciata Collettiva, la maratona di nuoto di 30 ore consecutive organizzata dalla Cooperativa Sociale Onlus Tma Group. La maratona di solidarietà e sensibilizzazione per l’autismo si svolgerà contemporaneamente a Napoli, Roma, Milano, Firenze, Foggia, Siracusa, Treviso, Alessandria, Brindisi e Reggio Calabria, dalle 7:30 di sabato 24 marzo e continuerà, per tutto il giorno e la notte, fino alle 13:30 di domenica 25 marzo. L’Ab-bracciata collettiva 2018 si svolgerà a Foggia presso il Mirage Village.

Debutta il prossimo sabato 24 marzo 2018 la nuovissima commedia targata Piccolo Teatro di Foggia: Non ti pago, per la regia di Dino La Cecilia. Tratta dall'ultimo capolavoro firmato dal grande Eduardo De Filippo, lo spettacolo porta in scena, nello storico teatro di Via Delli Carri, le note vicende del gestore di un botteghino del gioco del lotto, giocatore accanito ma sfortunato, al contrario del suo futuro genero che colleziona vincite su vincite, suscitando le invidie del protagonista.

Per il settimo anno consecutivo la città di Vieste si prepara a vivere con trepidazione la più grande storia d’Amore la ‘Passione di Cristo’, in programma per sabato 24 marzo a partire dalle ore 18:30. La manifestazione religiosa, che non vuole essere solo scenografia ma, soprattutto, momento di riflessione sulla passione, morte e risurrezione di nostro Signore, ha carattere cittadino ed è organizzata da Don Pasquale Paloscia diacono della parrocchia di Gesù Buon Pastore in Vieste, sotto il patrocinio del comune di Vieste e con la collaborazione della pastorale giovanile della nostra città e del popolo Santo di Dio.

L’evento vedrà il coinvolgimento diretto di circa centocinquanta persone, tra attori principali e figuranti. La rappresentazione che sviluppa intense scene, arricchite da meravigliosi costumi e scenari anche naturali, si svolge all’Interno del paese e tra la gente, dove lo spettatore ha modo di sentirsi partecipe con la preghiera e la devozione di quanto accade.