Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 febbraio

Manca poco all'ultimo fine settimana del mese di febbraio. Vediamo che cosa bolle in pentola, ecco a voi gli appuntamenti più importanti (QUI TUTTI GLI EVENTI)

La prima edizione della Fiera dedicata al Fumetto e al collezionismo: vendita, scambio, baratto dell’usato e gli immancabili cosplay. Appuntamento sabato e domenica alla Città del Cinema.

Sul palcoscenico del Teatro “Verdi” torna un ospite gradito dell’Associazione “Amici della Musica”: Michele Mirabella. L’attore e regista barese, nel suo spettacolo, che rientra nella 49.ma stagione concertistica dell’Associazione presieduta da Gabriella Orlando, racconta “Il Barbiere di Siviglia”, opera in due atti di Gioacchino Rossini a cui Mirabella rende omaggio per i 150 anni della morte. Lo spettacolo è in programma il 24 febbraio 2018, alle ore 20.30 (porta ore 20).

E’ fissato per Sabato 24 Febbraio l'appuntamento al Teatro Umberto Giordano di Foggia con Micky Sepalone, Angela Piaf & la Canta Napoli Band. L'evento celebrerà gli 11 anni di successi dell'ensemble "Made in Foggia" e l'unione dei suoi leader, ambasciatori della canzone napoletana, appunto Micky ed Angela. Ospite della serata l'ormai fedele compagno d'avventure Giovanni Imparato, percussionista e vocalist napoletano che collabora con Nino D'Angelo e Renzo Arbore.

Il percorso trekking fotografico farà tappa a Castelpagano, un castello medievale che si affaccia sulla ‘Puglia piana’, dalle maestose pendici del promontorio del Gargano.

Ecco il nuovo appuntamento con Merende da Favola, la rassegna di teatro per famiglie del Teatro dei Limoni: "Verso l'infinito e oltre", scritto da Christian di Furia e diretto da Roberto Galano, e in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere si sposta a Poggio Imperiale con l'appuntamento 'L'antico borgo di Terranova' una visita guidata che si svolgerà domenica 25 febbraio, dalle ore 11.45 alle 13.00, con appuntamento nella zona antistante alla chiesa di San Placido, in piazza Placido Imperiale.