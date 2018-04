Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 aprile

Un weekend ricchissimo quello che si appresta a giungere. Musica, teatro, escursioni, e soprattutto Libando, tra gli appuntamenti più attesi dell’anno. Vediamo insieme il meglio tra le proposte del fine settimana (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Partirà oggi e proseguirà fino a domenica per il quinto anno di fila ‘Libando, viaggiare mangiando’, il festival del cibo di strada promosso dal Comune di Foggia, Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’associazione ‘Di terra di mare’, l’impresa creativa Red Hot, Streetfood Italia, Asernet e Le mamme dei vicoli. Madrina dell’evento, il cui tema è Cucina Madre, sarà Tessa Gelisio, conduttrice della nota trasmissione Cotto e Mangiato, che venerdì 20 aprile alle ore 19.00 su corso Vittorio Emanuele (angolo via Diomede).

Sabato 21 aprile a Cerignola avrà luogo l’iniziativa ‘A Braccia Aperte’ promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro ed organizzata dall’associazione ‘NerverLand’ di Daniele Dileo, con la collaborazione di innumerevoli realtà del territorio, associazioni e parrocchie. Una giornata rivolta in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie che vorranno trascorrere una giornata diversa lungo le vie del centro cittadino, attrezzato per l’occasione con diverse attrazioni ludiche, teatrali e sportive, a partire dalle 16,30 fino a sera, con la conclusione della special guest Cristina D’Avena in Villa Comunale alle ore 22.00 circa.

“Per il Teatro della Polvere è un grande onore e privilegio essere riusciti ad inserire nel cartellone della quarta stagione teatrale ‘Cultura è Passione’, uno spettacolo de ‘I nuovi scalzi’ di Barletta, compagnia pugliese che è solita presentare i suoi spettacoli in tutto il mondo e che vanta nel suo palmares numerosi premi internazionali. Siamo particolarmente contenti, inoltre, di poter offrire al nostro pubblico, per la prima volta, il teatro in maschera, che segue i canoni della Commedia dell'Arte - stile antichissimo nato proprio in Italia - ma che ‘I nuovi scalzi’ propongono in chiave moderna”. Così Stefano Corsi, direttore del Teatro della Polvere presenta lo spettacolo “La ridiculosa commedia della terra contesa” che, il 21 e 22 aprile prossimi, andrà in scena sul palco del teatro di via Nicola Parisi.

Bellavita eventi scende nuovamente in campo per la movida notturna foggiana e decide farlo come sempre con un grande ospite di fama internazionale. Sabato 21 aprile 2018 al Replay club ci sarà la voce straordinaria di John Biancale, partendo dalle hit degli anni 90’/2000’ fino ad arrivare ai pezzi più coinvolgenti del momento, arricchito dallo spettacolare show Live dalla voce indimenticabile di Billy More Up&Down.

‘Mi sa che fuori è primavera’ è il titolo del penultimo spettacolo de “La PrimaVera Stagione” - a cura di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio - organizzata dal Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con le associazioni culturali Cadmo e Mediterraneo è Cultura. Sabato 21 aprile al Teatro Garibaldi di Lucera appuntamento con lo spettacolo tratto dal libro di Concita De Gregorio per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, interpretato da Gaia Saitta, andato in scena in ‘prima nazionale’ al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Studio Mariangela Melato) nel settembre dello scorso anno e successivamente rappresentato a Parigi.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, recita l’articolo 21 della Costituzione Italiana. Il circolo A.N.P.I, “Giuseppe Limosani”, di San Giovanni Rotondo organizza un convegno sulla libertà di stampa. Al convegno interverrà il giornalista Paolo Borrometi, presidente dell’associazione Articolo 21. Borrometi nel 2014 è stato aggredito da incappucciati, a causa delle continue minacce e dopo l'incendio della porta di casa, vive sotto scorta. Solidarietà gli è stata espressa dalle più alte cariche dello Stato. Nei giorni scorsi la polizia e la Direzione Distrettuale Antimafia hanno svelato un piano della mafia che mirava ad uccidere il giornalista. Al convegno parteciperà anche il giornalista Rai Nello Trocchia, aggredito a Vieste mentre stava realizzando, per la trasmissione di Rai due “Nemo, Nessuno Escluso”, un servizio sulla mafia foggiana.

Domenica 22 Aprile 2018 ore 9,30 presso il parco Baden Powell ingresso via Guareschi a San Severo si terrà la Camminata Rosa in occasione della 3a edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, organizzata dal Service in Rete...per la salute, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni. Il 22 aprile ricorre la giornata nazionale della salute della donna, dedicata al benessere femminile, all’informazione e alla prevenzione. Il giorno è stato decretato nel 2015 dal Ministro Lorenzin e coincide con la nascita del premio nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.