Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 19 e domenica 20 maggio

Malgrado i capricci meteorologici del mese di maggio, c’è un weekend da organizzare. Ecco che cosa c’è da fare a Foggia e in provincia (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Il weekend dedicato al magico mondo dei comics si sta avvicinando. Sabato 19 e domenica 20 infatti, presso il centro commerciale GrandApulia di Foggia, si terrà la quarta edizione del Festival del Nerd, una tra le più importanti manifestazioni del settore nel sud Italia.

Uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano, famoso per la sua straordinaria interpretazione di Pietro Savastano nella serie Gomorra, sarà a Foggia, presso la Piccola Compagnia Impertinente, per una due giorni intensiva di lavoro. Il workshop propone un percorso formativo intensivo dedicato allo studio sull’Amleto di Shakespeare. Il lavoro verterà fondamentalmente sulle prime quattro scene dell’opera e sarà dedicato alla ricerca dell’essenza dei personaggi principali e allo studio del nucleo dell’azione scenica.

Come ogni anno, Candela accoglie i maestri infioratori che, con l'aiuto di tanti volontari, adulti e bambini, realizzeranno delle vere e proprie opere d'arte: quadri e tappeti che adorneranno l'intero corso del paese. Un evento amato da grandi e piccini per trascorrere una domenica all'insegna dei colori e della primavera.

Un imperdibile e originale appuntamento per le mamme e i papà in attesa alla Libreria Rio Bo a Foggia (via Matteotti 74) il 19 maggio. Dalle ore 17,30, infatti, avrà inizio ‘Letture al pancione’, un incontro pensato proprio per i futuri genitori e mirato a promuovere l'importanza della lettura in famiglia ad alta voce a partire addirittura da quando il bambino è ancora nella pancia della mamma. Ne parleranno Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca Ragazzi della Provinciale di Foggia, Rossella Caso, Ricercatrice di Pedagogia del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia e l'ostetrica Viviana Lobuono, da sempre sostenitrice della “lettura in pancia.

Chiuderà sabato la mostra dedicata agli appassionati del calcio, con oltre 200 pezzi originali esposti tra palloni, scarpini e biglietti originali, prestati ad Aics e al Museo dal collezionista privato Renato Mariotti, che raccontano la storia del calcio dal 1872 a oggi.

In programma sabato e domenica lo spettacolo scritto e diretto da Alfredo Vasco, che racconta il percorso della santità del ‘frate con le stimmate’. Una produzione originale del Piccolo teatro di Foggia per un progetto artistico che intende celebrare l'anniversario dei cinquant'anni della scomparsa di San Pio, con uno spettacolo ideato per rievocare la vita dell'umile frate chiamato ad una straordinaria missione divina.