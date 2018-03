Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 marzo

Weekend in arrivo, l’ultimo prima dell’avvento della primavera. Cosa ci riserverà la nostra Capitanata? Vediamo insieme il meglio delle proposte di sabato e domenica (QUI TUTTI GLI EVENTI).

St. Patrick’s Day è la festa che si celebra ogni anno per rendere omaggio a San Patrizio, santo Patrono dell’Irlanda. Un grande evento per tutta la provincia di Foggia. Tre giorni dedicati completamente alla festa della birra irlandese!!! Ad accompagnare l’evento tanta buona musica live.

l gruppo folkloristico di Vieste “Pizzeche & Muzzeche” avrà come gruppo principale di questa 8^ edizione della “Fanoja di San Giuseppe” i Sud Sound System, storico gruppo reggae salentino. Si terrà sabato 17 marzo l’ottava edizione della ‘Fanoja di San Giuseppe’, organizzato dal gruppo folkloristico di Vieste ‘Pizzeche e Muzzeche’. Per l’occasione, ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo reggae salentino Sud Sound System. Tanti i gruppi che parteciperanno alla manifestazione: Sud sound system, no fang, Big Foot sound, Titomme, Suonatori di Ostuni, Nicola Briuolo, Pizzeche Muzzeche, Gruppo folk di Amandola, Gruppo folk Lu Chicchirichi di Viggiano, Folk Sipontino di Manfredonia, Orafolk di Deliceto, i Guglionesi.

Sarà Silvia Mezzanotte la special guest del tradizionale Concerto di San Giuseppe in programma sabato 17 marzo alle ore 21 al Teatro dell’Opera di Lucera. L’artista, accompagnata dalla Melos Orchestra diretta dal Maestro Francesco Finizio, porterà in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale con ‘Le mie Regine’, uno spettacolo prodotto da Francesco Serio per CDB Produzioni e l’Associazione La Fenice.

Nuovo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Mercadante di Cerignola. Domenica 18 marzo andrà in scena 'La paranza dei bambini', spettacolo tratto dall'eponimo romanzo di Roberto Saviano, che ha scritto insieme al regista Mario Gelardi l'adattamento teatrale. Protagonisti saranno Vincenzo Antonucci, Luigi Bignone, Antimo Casertano, Riccardo Ciccarelli, Mariano Coletti, Giampiero de Concilio, Simone Fiorillo, Carlo Geltrude, Enrico Maria Pacini, con la partecipazione di Ivan Castiglione.

Farà tappa anche nel suggestivo Teatro Garibaldi di Lucera, sabato 17 e domenica 18 marzo 2018 alle ore 21, l’esilarante “Disincantate! Le più stronze del Reame” musical rivelazione della stagione e vincitore del premio Miglior Musical edito della stagione 2016-2017 al Musicalday e vincitore della migliore direzione musicale, miglior regia e coreografia e miglior spettacolo con partitura non originale ai BroadwayWorld Awards. Il musical è un irriverente varietà dai sapori del cabaret e del vaudeville, messo in scena proprio da Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata e la loro banda di colleghe scatenate. A ritmo di divertenti esibizioni, gag comiche e numeri da vere star, le principesse “strong” dimostreranno di essere tutt’altro che indifese.

Peppe Servillo, protagonista con Enzo Avitabile all'ultimo festival di Sanremo, salirà sul palco del cine-teatro Cicolella a Foggia per raccontare, nell’adattamento in italiano da lui stesso curato, uno dei lavori più celebri di tutto il Novecento: l’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij. Ad accompagnare musicalmente Servillo sul palco, ci sarà il terzetto di “Pathos ensemble”. Sipario il 17 marzo alle ore 21.00.

Paolo Crepet e Tosca sono i super ospiti del quinto appuntamento di Musica Civica in programma domenica 18 marzo alle ore 18 al Teatro Giordano di Foggia. L’atteso evento della nona edizione dell’apprezzata rassegna porta sul palco la vita concreta, legata alle proprie esperienze e alle proprie radici, contrapposta a quella virtuale, che per tanti sta arrivando a sostituire l’esistenza reale col rischio di diventare spettatori delle vite altrui.

Una nuova commedia, un testo originale da lui scritto e diretto, riporta sulla scena Michele Pellicano, autore, attore e regista tra i più noti e prolifici del teatro foggiano. Pellicano, che ha festeggiato già da tempo le nozze d’oro con il palcoscenico, sarà sul palco sabato 17 marzo 2017 al Teatro Regio di Capitanata di Foggia (in via Guglielmi, 8a - c/o Chiesa Madonna del Rosario). con la nuova commedia in dialetto Crisce figghije e... La commedia, che si inserisce nel cartellone della 17a stagione della compagnia teatrale Enarché presieduta da Carlo Bonfitto, verrà replicata il 18-24 e 25/3 e il 7-8/4 2018.