Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 aprile

Un altro weekend è alle porte. Scopriamo insieme che cosa ci propone di bello la nostra provincia.

L’ultimo appuntamento della nona edizione di Musica Civica sarà un incontro all’insegna dei misteri irrisolti, tra rompicapi musicali ed enigmi matematici, alla scoperta dei numeri e delle formule che sono dappertutto intorno a noi e regolano, più o meno direttamente, la nostra vita. Le interazioni tra il mondo dei numeri e quello dei suoni sono moltissime, poliedriche e talvolta misteriose, così come quelle tra matematica e vita degli uomini. E solo un matematico originale può provare a svelare la soluzione di alcuni interrogativi che hanno attanagliato le menti di musicisti, filosofi e pensatori nei secoli. Domenica 15 aprile, a partire dalle 19, lo farà per il pubblico del Teatro Giordano il grande Piergiorgio Odifreddi nella conversazione “Rompicapi musicali”. Seguirà il concerto dell’Orchestra Magna Grecia, diretta da Maurizio Lomartire.

Il 14 aprile Parcocittà è lieto di ospitare Antonella Gentile, esploratrice originaria di Barletta, che ci racconterà della sua straordinaria esperienza: partita da Roma ha percorso 5000 chilometri in bicicletta fino a Capo Nord per sostenere un progetto di Amref, per favorire la costruzione di nuovi pozzi e impianti idrici in Africa.

Una commedia notissima, soprattutto perché interpretata negli anni Cinquanta sul grande schermo dal principe della risata, Totò: sabato 14 e domenica 15 aprile al Teatro Regio di Capitanata di Foggia, la compagnia teatrale foggiana La Farsa metterà in scena ’Nu turco napulitano, scritta dal grande commediografo partenopeo Eduardo Scarpetta.

Si svolgerà domenica 15 aprile a Cagnano Varano la 9° CorriCagnano, gara podistica di corsa su strada, sulla distanza di 10 km. Confermato il copione degli ultimi anni, l’ASD Pegaso organizzatrice della gara, forte dell’apprezzamento avuto dai podisti e del riconoscimento del Comitato Provinciale, che ha riconosciuto la gara come prima tappa del circuito provinciale CorriCapitanata2018, sta lavorando alacremente per questo evento. Il percorso è lo stesso delle ultime edizioni, con una prima parte nella zona nuova di Cagnano Varano, l’uscita dal paese con il tratto in discesa al termine del quale c’è il giro di boa nel piazzale della Grotta di San Michele, per il ritorno in paese, attraversando la zona vecchia, il viale principale con il lungo rettilineo in vista del traguardo.

Venerdì 13 aprile presso il teatro U. Giordano, con 'I Capuleti e i Montecchi' parte la terza produzione dell’Accademia Lirica Umberto Giordano per la III Stagione 2018 'Invito all'Opera' degli Amici della Lirica città di Umberto Giordano con replica presso il teatro Garibaldi di Lucera sabato 14 aprile, patrocinati da: Regione Puglia, Comune di Foggia e Comune di Lucera. I Capuleti e i Montecchi è un'opera in due atti con musica di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani, rappresentata in prima assoluta al Teatro La Fenice di Venezia, l'11 marzo 1830 con successo.

Domenica 15 aprile saranno "recuperate", a Rocchetta Sant'Antonio, le visite delle Giornate Fai di Primavera celebrate il 24 e 25 marzo scorsi ma che, per il centro del Subappennino, erano state annulate a causa del maltempo. Gli orari per tutti i luoghi da visitare sono 9.30-12.30 e 15.30-19.

Di seguito, l'elenco dei beni che saranno aperti grazie all'organizzazione della Delegazione FAI di Foggia. L'illustrazione dei luoghi sarà curata dagli "Apprendisti Ciceroni FAI" del Liceo Scientifico "Alessandro Volta" di Foggia e della Scuola "Francesco de Sanctis" di Rocchetta Sant'Antonio, tranne che per il sito della Madonna del Pozzo, dove, a guidare i visitatori, sarà il prof. Alessandro Forlè.

Mostra di solidarietà a Foggia: cinquanta quadri dell’artista padovano Abdenego saranno allestiti all’ “Azimut investimenti” dall’11 aprile al 30 giugno; il ricavato sarà devoluto all’associazione “Assori onlus” Una mostra di solidarietà dedicata a Gianni Pasquetto, in arte Abdenego (1928-2013), si terrà a Foggia dall’11 aprile al 30 giugno: cinquanta quadri dell’artista padovano, pittore e designer, saranno allestiti presso “Azimut investimenti”; il ricavato della vendita dei quadri, donati da Wanna e Nadia Pasquetto, cugine del maestro, sarà devoluto all’ “Assori onlus”, Associazione per la promozione socio-culturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione dell’handicappato.