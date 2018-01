Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 gennaio

Il secondo weekend dell’anno è alle porte. Vediamo insieme cosa ci propone la nostra provincia (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Trentacinque opere di Renato Guttuso saranno in mostra a Foggia dal 13 gennaio al 4 febbraio, presso la “Contemporanea Galleria d’Arte” di Giuseppe Benvenuto. La personale, realizzata in collaborazione con la Galleria di Stanislao De Bonis di Reggio Emilia, raccoglie opere appartenenti a tutte le fasi dell’artista, dagli anni '30 agli anni '80. L’inaugurazione si terrà sabato 13 gennaio, alle 18.00, nella stessa sede, con l’intervento dei critici Gianfranco Terzo e Giuseppe Marrone alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, e del presidente del Consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda.

Sarà il grande musicista siciliano Giovanni Sollima a inaugurare la IV edizione della rassegna Musica Felix, organizzata e promossa dalla fondazione Apulia Felix. Un incontro musicale unico e tutto mediterraneo che proporrà al pubblico foggiano, sabato 13 gennaio alle ore 20, un meraviglioso viaggio nelle pagine di Chopin, Rossini, Cirri, Boccherini, Elgar, con incursioni nei canti tradizionali armeni e in quelli salentini.

La stagione del Teatro con le Famiglie al ‘Giordano’ prosegue con un nuovo appuntamento: domenica 14 gennaio, alle ore 18.30, Cantieri Teatrali Koreja porterà in scena lo spettacolo ‘Mangiadisk-Hansel & Gretel’ di Francesco Niccolini, con Alessandra Crocco, Carlo Durante e Silvia Ricciardelli, per la regia di Enzo Toma.

Sabato 13 gennaio alle 21.00 il quartetto “Blue Moka”, composto da Alberto Gurrisi (hammond), Emiliano Vernizzi (sax), Michele Bianchi (chitarra) e Michele Morari (batteria), in occasione della riapertura del Cine-teatro Cicolella, presenta in anteprima il disco d'esordio, in uscita il 19 gennaio per Jando Music/Via Veneto Jazz, che vede la partecipazione straordinaria di una leggenda del jazz, Fabrizio Bosso.

Sempre sulla scia dei cantautori e dei percorsi di qualità, la XXV edizione di Mo’l’estate Spirit Festival, rassegna musicale ideata e diretta da Stefano Starace, si apre con una anteprima assoluta: la presentazione dell'ultimo album di Gerardo Tango. Si intitola “Il vento è forte qui... si vola meglio” ed è in uscita il 12 gennaio, prima di approdare, domenica 14 gennaio, presso le Cantine Teanum di San Giovanni Rotondo, alle ore 19, per un happy hour musicale con le delizie gastronomiche di Michele Sabatino e i vini di qualità delle Cantine Teanum.