Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 maggio

Cosa fare nel weekend? Scopriamolo insieme con gli appuntamenti più interessanti in programma a Foggia e in provincia nel secondo fine settimana di maggio (QUI TUTTI GLI EVENTI).

Dopo l'enorme successo della prima edizione dello scorso inverno, Discordia in collaborazione con La Città del Cinema presenta la seconda edizione della 'Fiera del Disco' di Foggia. Un’immersione totale nella storia della musica, una due giorni per riassaporare e riscoprire la magia del vinile nella bellissima location offerta dalla Città del Cinema. Un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicali. Una occasione da non perdere per acquistare il materiale del tuo gruppo preferito o vendere/scambiare i dischi che non ascolti. La fiera è programmata per sabato 12 (dalle 15.30 alle 23) e domenica 13 maggio (dalle 10 alle 23) con ingresso gratuito e orario continuato.

Inaugurato sabato la mostra dedicata alla storia dei mondiali di calcio conta oltre 200 pezzi originali esposti, tra palloni, scarpini e biglietti originali, prestati ad Aics e al Museo dal collezionista privato Renato Mariotti. L'Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) di Foggia, con Conart, Mitico Channel, ASD Capitanatainsport e la libreria Velasquez (Decorparty partner dell'evento) cureranno la tappa foggiana, unica in Puglia, che avrà luogo dal 12 al 19 maggio presso la palazzina del Consorzio Conart in via di Tressanti 13, al Villaggio Artigiani.

C’è solo una notte che vale la pena ricordare: è quella di sabato 12 maggio 2018, all’insegna delle risate, l’amicizia, la condivisione, grazie a Bellavita Eventi che proporrà l’ultima notte invernale dell’Artis Beer Lab di Apricena. Special guest sarà DJ Eugenio Colombo, uno dei dj più apprezzati in Italia per la sua bravura, ma anche dal pubblico femminile per il suo passato da Tronista di Uomini & Donne.

Si chiude il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale ed enogastronomico. Sabato sera, nell’Auditorium del Santuario (ore 20) andrà in scena l’opera musicale moderna ‘San Michele, l’Angelo dell’Apocalisse’ per la regia di Andrea Palotto e le musiche di Simone Martino.

Inaugurata il 5 maggio, resterà esposta fino a metà giugno la mostra di opere in carta realizzate da 35 artisti, tra italiani e stranieri.

Athos Faccincani regalerà nuovamente a Foggia, nella Galleria Contemporanea d’Arte di Giuseppe Benvenuto, una personale inneggiante ai “Profumi di Primavera”. L’artista veronese presenterà circa 20 dipinti ad olio tra i più rappresentativi del nostro territorio. C’è chi l’ha definito maestro della natura, maestro del colore, della bellezza e chi ne ha parlato come il pittore che ha portato il turismo nel quadro. Tutti appellativi che limitano l’opera inconfondibile di Faccincani.