Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 marzo

Il secondo weekend di marzo (il penultimo della stagione invernale) è alle porte. Vediamo insieme che cosa ci propone la nostra Capitanata (QUI TUTTI GLI EVENTI).

A 70 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e a 50 anni dalla morte di Martin Luther King, la terza edizione del Premio internazionale della Pace e Nonviolenza di Monteleone di Puglia ospita Bernice Albertine King, figlia minore di Martin Luther King, da anni impegnata nella promozione di una cultura di pace, bassata sulla nonviolenza contro ogni tipo di discriminazione.

La Piccola Compagnia Impertinente, in collaborazione con Libera, presenta ‘Frichigno’, spettacolo scritto da Enrico Cibelli, diretto e interpretato da Pierluigi Bevilacqua, che andrà in scena sabato 10 marzo al Teatro Giordano. Lo spettacolo rientra nel ciclo di appuntamenti del ‘Teatro Civile Festival’ organizzato da Legambiente e Libera.

È un omaggio al grande Domenico Modugno il prossimo spettacolo organizzato dagli “Amici della Musica”, sodalizio presieduto dalla prof.ssa Gabriella Orlando. Sabato 10 marzo, alle ore 20.30 (porta ore 20), nell’ambito della 49.ma stagione concertistica, presso il Teatro “Verdi” di San Severo andrà in scena “Meraviglioso”, un viaggio ideale nel mondo di Domenico Modugno. Attraverso canzoni e monologhi saranno rievocati i personaggi interpretati dall’artista di Polignano a Mare (Bari), la sua musica, i suoi maestri, i punti di riferimento della sua vita.

Sabato 10 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20, nella sala rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia (via Galliani n. 1) è in programma un corso dedicato ai proprietari di cani, a chi intende diventarlo ed anche ai volontari animalisti.

Nuovo appuntamento con la stagione teatrale Giallocoraggioso 17/18: “Piaf et Marlène”, uno spettacolo di teatro danza prodotto da Koreoproject (Lecce), la compagnia di danza diretta da Giorgia Maddamma, che andrà in scena domenica 11 marzo.

Torna a grande richiesta, sul palco di via Nicola Parisi, lo spettacolo ‘Inferno’, produzione del Teatro della Polvere liberamente ispirata alla prima cantica del capolavoro dantesco. Il successo di pubblico riscosso nelle passate rappresentazioni e le richieste di nuove repliche pervenute alla compagnia hanno portato il TdP ad aggiungere due repliche dello spettacolo come fuori cartellone della stagione ‘Cultura è Passione’: l’appuntamento è per i prossimi sabato e domenica, 10 e 11 marzo, al teatro di via Nicola Parisi (sabato ingresso ore 20.00, sipario ore 20.30; domenica ingresso ore 20.30, sipario ore 21.00).

Il Teatro Garibaldi di Lucera ospiterà Sabato 10 marzo, con inizio alle ore 21,00, uno spettacolo innovativo imperniato sul drammatico tema della violenza sulle donne. L’evento, dal titolo “Donne che non si arrendono” – inserito nel Cartellone della IX Edizione di Musica Civica allestito dalla direttrice artistica Gianna Fratta - prevede una prima parte imperniata sulla conversazione di Alessia Sorgato, avvocato cassazionista specializzata in diritto penale, la quale – partendo da episodi realmente avvenuti nel corso degli anni – racconta quello che succede quando una donna decide di denunciare la propria storia. Nella seconda parte dello spettacolo gli attori Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso recitano brani tratti dalle opere di Giovan Battista Basile, Fëdor Dostoevskij ed autori vari adattati da Stefania Benincaso. La recitazione dei due attori è inframmezzata da musiche di Halvorsen, Astor Piazzolla e autori vari eseguite dal vivo dall’Ensemble Musica Civica. Lo spettacolo andrà poi in scena domenica 11 marzo alle 11 al Cineteatro Adriatico di Vieste e alle 18 al Teatro Giordano di Foggia.

Sabato 10 marzo 2018, alle ore 18 presso la Galleria della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152,sarà inaugurata la mostra “Michele Circiello. L’accertatore di tracce. Opere 1966-2018”. L'antologica, curata da Gaetano Cristino, rende omaggio a un artista che, in oltre cinquant’anni di attività svolta ai massimi livelli, ha sempre connotato le sue opere di segni rivenienti dalla storia millenaria della Daunia, mettendo questa storia in relazione con il fondo culturale primordiale comune a tutti gli uomini e ricavando, dall’accertamento delle tracce dell’antichità, figure di grande attualità estetica.