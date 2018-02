Weekend a Foggia: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 febbraio

Secondo weekend di febbraio in arrivo. Ricca è l’offerta della nostra provincia, dove regna il Carnevale. Ma non mancano anche gli appuntamenti di cultura, teatro e gastronomia. Eccovi il meglio del fine settimana (QUI TUTTI GLI EVENTI).

L’evento più atteso del Carnevale sipontino, che avrà come madrina dell’edizione 2018 la nota conduttrice televisiva di SkySport. Diletta Leotta sarà ospite domenica 11 febbraio, in occasione della Gran Parata di Carri Allegorici e Gruppi Mascherati, in programma dalle ore 10.30.

Proseguirà fino a domenica la 14esima edizione della Sagra del maiale nero dauno, organizzata dalla Fondazione ‘Terra mia’ di San Severo.

Sarà il Teatro Umberto Giordano di Foggia a ospitare, sabato 10 febbraio 2018, ore 21,00, la “Prima nazionale” di Volevo il Maggiordomo, spettacolo di Mario Alessandro Paolelli, interpretato da Mingo De Pasquale, Pino Bruno che ha curato anche la regia, Maurizia Pavarini e Zeudia Di Fiore; la pièce è stata allestista dal Centro di ricerca teatrale La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno, in collaborazione con Trepuntouno e con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura Città di Foggia. Parte del ricavato sarà devoluto a Associazione Onlus “Il Vangelo della Vita”.

Direttamente dalla Sardegna, arriva per la prima volta a Foggia il ‘Teatro Concentrato’ di Emanuele Massillo e Vanessa Podda, che porteranno al Teatro della Polvere di via Parisi la brevità teatrale, un progetto dagli esiti inaspettati ed esilaranti. L’appuntamento è per i prossimi sabato e domenica 10 e 11 febbraio, con “L’amore sfigato”; lo spettacolo rientra nell’ambito del cartellone ‘Cultura è passione’, quarta stagione teatrale targata TdP.

Angela Finocchiaro e Laura Curino sono le protagoniste di ‘Calendar girls’, spettacolo teatrale di Tim Firth, basata sul film ‘Miramax’, che andrà in scena al Teatro Mercadante di Cerignola domenica 11 febbraio.

Una serata all’insegna del sano divertimento, con balli, canti e cena. Scopo della serata, in programma sabato 10 febbraio, una raccolta fondi per aiutare le associazioni ‘Guerrieri con la coda’ e Volontari Protezione animali Foggia, a occuparsi dei cuccioli randagi comunali. Appuntamento al Piper Club di Corso Giannone, a partire dalle ore 21.

Primo dei due appuntamenti della kermesse giunta alla decima edizione. Domenica 11 febbraio, la sfilata per le vie principali del paese con partenza dal piazzale della scuola media.