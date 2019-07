weareinpaglia: torna il format di co-realizzazione dell’Anfiteatro del Grano ideato da Vazapp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’estate di Vazapp e Bottega degli Apocrifi si apre con #weareinpaglia, l’evento di co-realizzazione dell’Anfiteatro del Grano che ospiterà, dal 30 luglio al 2 agosto “Mille di queste notti - in riva al lago”, la 4 giorni di eventi all'insegna della cultura, del teatro, della musica e del cibo contadino organizzata da Vazapp, Bottega degli Apocrifi ed Ente Parco Nazionale del Gargano.

Sabato 27 luglio all’ex Idroscalo “Ivo Monti” di Cagnano Varano potrete trascorrere un pomeriggio alternativo e all’insegna della creatività. I designer, i restauratori e gli architetti di Vazapp vi insegneranno a dipingere, arredare, dar vita all’anfiteatro più bello di Puglia. L’evento si aprirà alle 17.00 con i due workshop: “Legno à porter: il legno non muore mai” e “Paglia à porter: vestiamo la paglia”.

Alle 18.30, a lavoro completato, a suggellare l’apertura dell’Anfiteatro del Grano sul Lago di Varano saranno le note della Piccola Orchestra dei FP, i Felici Pochi che da tre anni si sono radunati intorno a Bottega degli Apocrifi e alla sua “Casa del teatro e della musica” al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.

Venti giovani musicisti tra gli 8 e i 19 anni, che insieme creano ed eseguono la loro musica guidati dal M° Fabio Trimigno, saranno protagonisti di una lezione/spettacolo capace di restituire al pubblico l’anima creativa e l’energia sonora della Piccola Orchestra, che è composta da: Michelangelo Coccia, Raffaele Notarangelo, Annarita Severo, Donatella Robustella, Mariarita Ferri, Roberta Venturi, Rosalie Barbone, Pietro Pojer, Andrea Palmieri, Flavio Falcone, Giovanni Salvemini, Viola Correale, Giuseppe Di Bari, Marta Rignanese, Michele Rignanese, Angela Guerra, Moreno Eletto, Francesco Falcone, Sara Dado, Filomena Ferri. Per partecipare a #weareinpaglia occorre solo tanta voglia di imparare e condividere, scarpe da ginnastica e, perché no, uno smartphone per raccontare l’esperienza. L’evento è gratuito. Per iscriverti al workshop: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-we-are-in-paglia-idroscalo-65943234991 Per partecipare a “Mille di Queste Notti 2019” acquista qui i tuoi tickets: http://bit.ly/2JIpGiO Condividi i tuoi scatti, le tue impressioni e la bellezza che vedranno i tuoi occhi con gli hashtag ufficiali: #MillediQuesteNotti #ShakespeareaiContadini, #aMareTerraMia #WeareinPuglia. “Mille di queste notti” è un progetto composito ideato da Bottega degli Apocrifi e Vazapp, patrocinato quest’anno dal Comune di Monte Sant’Angelo. Direzione artistica Cosimo Severo e Stefania Marrone. Ideazione spazi e comunicazione a cura di Terra Terra Soc. Cooperativa. Installazioni artistiche e interventi sul lago di Francesco Petrone e Santo Alessandro Badolato. Staff tecnico e realizzazione tecnica a cura di Mottola Solutions. Al suo interno “Shakespeare ai contadini” è sostenuto dalla Regione Puglia tramite l’Avviso a presentare iniziative riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche. FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per la Puglia; “aMareTerraMia” è realizzato in collaborazione col Parco Nazionale del Gargano.

Gallery