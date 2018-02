'Watercolor' a Manfredonia: il primo corso di pittura ad acquerello

L’acquerello è una tecnica pittorica affascinante e capace di offrire luminosità e freschezza ai proprio Artwork. Seppur complessa come tecnica, attraverso esercizi guidati, si potranno imparare le basi della stesura del colore, le velature a secco, le sfumature di colore, nonché la tecnica più diffusa del “Bagnato sul Bagnato”.



Attraverso l'intimità che questa tecnica offre si entrerà in empatia con i colori, comprendendo il modo in cui incoraggia l'improvvisazione e la spontaneità, lasciando così, pennellata dopo pennellata, pensieri ed emozioni su carta.



Non è richiesta alcuna conoscenza artistica preliminare, è necessaria solo la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi condurre in questa esperienza creativa!



Allora cosa aspetti?

Regalati un appuntamento con la creatività!



(POSTI LIMITATI) Iscrizione Obbligatoria

Invia un messaggio Whatsapp al: 345 0228776