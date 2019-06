Jazzin Masseria Celentano: Walter Ricci trio meets Michael Rosen

Mercoledì 3 Luglio, alle ore 21.30, è in programma il terzo Grande Evento Della 1^ Edizione 2019 di Jazzin Masseria Celentano, in collaborazione con Associazione No-Profit "Amici Jazz San Severo", Direzione Artistica di Antonio Tarantino.

A esibirsi sarà il Walter Ricci Trio (completato dal bassista Daniele Sorrentino e dal batterista Lorenzo Tucci) con il sassofonista Michael Rosen.



E' GRADITA LA PRENOTAZIONE

- Ore 21,30 Cena Buffett + Concerto € 40,00

- Ore 22,30 Solo Concerto € 25,00



Info e Prenotazioni:

348. 04 22 174 - Associacione No-Profit "Amici Jazz San Severo"

333. 68 15 383 ## 340. 38 25 932 - Masseria Celentano

amicijazzsansevero@yahoo.it



Walter Ricci,

giovanissimo, ha già una importante carriera alle sue spalle e una tecnica notevole. E' considerato da anni tra i crooner della nuova generazione più importanti della scena jazz europea (accostato da molti a Michael Bublè, con il quale, alcuni anni fa, su invito di Pippo Baudo, ha duettato nel corso di una puntata della trasmissione televisiva “Domenica In”).



https://www.youtube.com/watch?v=m7YOOjE9SpA



Più volte al fianco di Mario Biondi, con cui registra una traccia in duo: “The Door is Still Open to My Heart”, nell’ ultimo album “Due”.

Walter Ricci collabora con Daniele Scannapieco, Jean-Pierre Como, Antonio Capasso, Elio Coppola, Fabrizio Bosso, Dedè Ceccarelli, Stefano Di Battista, Serena Brancale, Jerry Weldon, Hemet Cohen, Gregory Hutchinson, Daniele Sorrentino. Suona con Géraud Portal, Rémi Vignolo, Antonio Faraò e tanti altri.



In questo tour estivo, Walter Ricci è affiancato dal grande sassofonista americano, ma da più anni di adozione italiana, MICHAEL ROSEN



Il suo sound accattivante e la sua simpatia ne hanno fatto un artista richiestissimo anche da cantanti come Mina, Celentano, Concato, Rossana Casale, Renato Zero, Giorgia, Antonacci e Fiorello. Da poco ha intrapreso una collaborazione con la cantante Sara Jane Morris con cui è spesso in tour.



A chiudere il quartetto: Daniele Sorrentino al basso, garanzia di classe e solidità, e l’inossidabile Lorenzo Tucci alla batteria.





