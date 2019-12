"Volpone" apre la nuova stagione del Teatro della Polvere

Entra nel vivo la stagione teatrale ‘Classico è Moderno’ del Teatro della Polvere di Foggia. La compagnia foggiana è pronta a debuttare con ‘Volpone’, nuova produzione del teatro di via Nicola Parisi, tratto dall’omonimo spettacolo di Ben Jonson.

Lo spettacolo andrà in scena nei prossimi due fine settimana - sabato 21 e 28 e domenica 22 e 29 - con una replica straordinaria (in pomeridiana) prevista per il 31 dicembre. ‘Volpone’ mescola sapientemente comicità e tragedia: la vicenda si snoda sul crinale tra bene e male, tra vizio e virtù; un filo sottile sul quale i personaggi si muovono come funamboli tra inganni e crudeltà, beffe e ironie della sorte. Così la farsa sfocia nella tragedia, e la tragedia diventa a tratti grottesca. Insomma, una danza perpetua tra vizi e virtù che rende Volpone e il suo antagonista Mosca maschere senza tempo, personaggi-simbolo della storia dell’umanità e di schiacciante attualità.

LO SPETTACOLO | Volpone, signore avaro quanto ricco, invia il parassita Mosca dai suoi “aspiranti” eredi facendo credere loro di essere moribondo. Questi ultimi, ricoprono Volpone di regali nella speranza di diventare i prescelti, incrementando - a loro insaputa - il patrimonio dell'uomo. Sul palco, gli attori (in ordine alfabetico): Carlo Baldassini, Pier Ciccone, Stefano Corsi, Anna Laura d'Ecclesia, Fabio Fabiano, Armando Granato, Simona Ianigro e Luciano Veccia. Assistente alla regia Deborah Carlucci; tecnico audio/luci Antonio Mancini; scenografia Massimo Baldassini. La regia è affidata a Mimmo Padrone che, proprio grazie all’interpretazione in ‘Volpone’, al Plautus Festival 2016, a Sarsina, ha ricevuto il prestigioso premio ‘Plauto’ come miglior attore non protagonista.

Gli spettacoli andranno in scena il 21, 22, 28 e 29 dicembre, con ingresso alle 20.30 e sipario alle 21.00 e in replica straordinaria il 31 dicembre, con ingresso alle 16.00 e sipario alle 16.30.

Dopo ‘Volpone’, la stagione del Teatro della Polvere prosegue con “Un buffo riadattamento di tre misteri”, portato in scena dalla compagnia ‘VerniceFresca’, per la regia di Nicola Mariconda e liberamente ispirato a “Mistero buffo” di Dario Fo, in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020.

Gli spettacoli sono riservati ai soli soci del Teatro della Polvere (per partecipare è necessario tesserarsi). Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 351 5400172