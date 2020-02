Voglia di vita: lunedì 2 la presentazione a Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sarà lo spazio eventi della libreria Ubik di Foggia il luogo in cui sarà presentato il libro “Voglia di Vita”, scaturito dalle esperienze dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e dalle testimonianze dei ragazzi che hanno sconfitto il male. La presentazione si svolgerà lunedì 2 marzo alle 18:30 alla presenza del dr. Michele Giuliani, direttore generale di Casa Sollievo e di alcuni dipendenti e collaboratori, tutti impegnati presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Il ricavato della vendita sarà devoluto in attività di ricerca. La presentazione del libro anticipa il concerto di apertura del Festival dei Monti Dauni 2020, che si svolgerà mercoledì 4 marzo presso il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia: l’omaggio a Burt Bacharach con Karima e l’Apulia Jazz Orchestra, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno della stessa struttura di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo. I biglietti del concerto sono disponibili nel circuito Ciaotickets e sono acquistabili anche con i Bonus Cultura del Miur 18 App e Carta del Docente.

Gallery