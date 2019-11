"Voci" per Viale Giotto: l'omaggio dei pompieri nel ventesimo anniversario del crollo

"Voci" per Viale Giotto è l'omaggio dell'Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile "A. Gramazio" di Foggia nel ventesimo anniversario della più grande tragedia dal dopoguerra per il capoluogo dauno. Domenica 10 novembre, alle 11, in Piazza della Memoria, il giardino-sacrario realizzato sul luogo del crollo dove sorge il monumento del maestro Silvano Pellegrino che reca incisi tutti i nomi delle 67 vittime, si esibiranno il Coro Giovanile Dauno U. Giordano e il Coro Polifonico U. Giordano, diretti dal Maestro Luciano Fiore. Al piano Giuseppe Fabrizio. L'evento è patrocinato dal Comune di Foggia.

Nella stessa giornata, anche quest'anno, l'associazione intitolata alla memoria del collega vigile del fuoco Alfredo Gramazio che perse la vita sotto le macerie del palazzo, organizza la biciclettata "Pedalare per non dimenticare", alla quinta edizione. Il raduno è previsto alle 16 in Piazza Fraticelli, dove ha sede il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, uno dei luoghi simbolo della drammatica ricorrenza. La carovana su due ruote con la fiaccola accesa percorrerà Viale Ofanto, Viale Di Vittorio, Via Bari, Corso Roma, Piazza Italia, Via IV Novembre, Piazza Cavour, Via Lanza, Piazza Umberto Giordano, Corso Cairoli, Piazza XX Settembre, Corso Garibaldi, Via Vittime Civili, Viale Candelaro e Viale Giotto. L'arrivo è previsto in Piazza della Memoria per un momento di raccoglimento e l'accensione del trespolo che illuminerà la notte più lunga di Foggia.

Vent'anni fa, l'11 novembre 1999 alle 3.12, un palazzo di sei piani al civico 120, si sgretolava in 19 secondi, senza lasciare scampo a 67 concittadini. L'impegno dell'Associazione Pompieri Volontariato Protezione Civile "A. Gramazio" di Foggia è finalizzato a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni, per trasmettere la memoria di un dramma che ha lasciato una profonda ferita, mai rimarginata, nel cuore della città.

"Pedalare per non dimenticare" è un evento organizzato in collaborazione con Fiab Foggia Cicloamici, Funny Bike, Mercati di Città La Prima, Sepinia Acqua Oligominerale Naturale, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Associazione Musicale Coro Dauno "Umberto Giordano".

