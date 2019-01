Imparare il foggiano attraverso l’italiano: la sfida di Michele Frattulino e del suo vocabolario

Il 24 gennaio 2019 alle ore 17, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia, in via Galliani, sarà presentato il Vocabolario “Italiano - Foggiano” di Michele Frattulino.



Il libro è l'ideale continuazione del "Vukabbularije Foggiane Talijane" (Vocabolario Foggiano Italiano) pubblicato dallo stesso autore nel 2013. La prefazione è stata curata da Alberto Mangano. Nell'occasione, presso la Sala Grigia, saranno esposti, fino al giorno 25, i dipinti della pittrice Carolina Spagnoli, dai quali sono state tratte le illustrazioni del volume.



La passione per lo studio del vernacolo nasce da quando l'autore era adolescente e annotava su fogliettini volanti vocaboli proferiti dagli anziani della sua famiglia, foggiana da generazioni. Michele Frattulino non ha disdegnato apparizioni in teatro, facendo parte del gruppo teatrale “J Mast” sin dal lontano 1976. Nel 1993 ha pubblicato il libro di poesie foggiane “Pe tutte i guste”. Continuando sempre nello studio e nella ricerca di vocaboli foggiani e costruendo poco per volta quello che poi sarebbe diventato il “Vukabbularije Foggiane Talijane” presentato il 21 dicembre 2013.

A distanza di 5 anni sottopone all'attenzione dei lettori questo nuovo e impegnativo lavoro: il Vocabolario "Italiano – Foggiano” edito dalla casa editrice Il Castello. Bellissime, tra l'altro, le illustrazioni della pittrice Carolina Spagnoli, che arricchiscono il volume; non solo bozzetti, ma vere opere d'arta, olio tu tela esposte per l'occasione.