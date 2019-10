Torna "Vivi il Parco nell'arte": 17 artisti da tutta Italia colorano le vie del centro storico di Vico

Dal 21 al 27 ottobre 2019, Vico del Gargano celebrerà la tredicesima edizione di “Vivi il Parco nell’arte”: la Settimana della Cultura offrirà mostre artistiche, vedrà i pittori dipingere en plein air nelle viuzze del centro storico, coinvolgerà le scuole. Sono 17 gli artisti che parteciperanno agli eventi, mettendo in mostra il loro talento e le opere che realizzeranno. Lunedì 21, gli artisti ospiti di “Vivi il Parco nell’arte” verranno accolti nell’auditorium comunale dove sarà possibile ammirare una mostra collettiva delle loro opere. Nella stessa giornata, prenderanno il via i lavori per realizzare il progetto di Street Art promosso dal Comune di Vico del Gargano e finanziato dalla Regione Puglia. Sempre nell’ambito della Settimana della Cultura, da mercoledì 23 a lunedì 28 ottobre, inoltre, arriveranno blogger e giornalisti provenienti da tutta Italia per partecipare al press tour incentrato su “Vico del Gargano e le città dell’olio”. In questo caso, per una settimana, gli ospiti pernotteranno nella ‘città dell’Amore’ devota a San Valentino, ne scopriranno la bellezza facendo tappa anche a San Menaio e Calenella. Oltre che Vico, visiteranno Vieste e Carpino e saranno protagonisti di educational tour negli uliveti e nelle aziende olivicole vichesi. Il comparto olivicolo, per il Gargano, è al contempo un fortissimo fattore culturale-identitario e una risorsa economico-occupazionale. I vecchi frantoi convivono con i moderni oleifici, rappresentando la narrazione vivente di una continuità produttiva che coniuga tradizione e innovazione. Vico del Gargano, Carpino e Vieste, oltre a essere tra le mete più apprezzate del turismo garganico, fanno parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, una vera e propria rete che in tutta Italia promuove la cultura e il turismo dell’olio. L’ultima decade di ottobre è il periodo di massima attività in uliveti, frantoi, aziende di trasformazione e di imbottigliamento del settore olivicolo. L’obiettivo, dunque, è di costruire e promuovere un’offerta turistica destagionalizzata e incentrata sul viaggio esperienziale nelle Città dell’Olio garganiche. Le principali ricadute sul territorio riguardano la valorizzazione e la conoscenza di una eccellenza produttiva, oltre alla promozione di un diverso “innesco” dell’interesse da suscitare nei potenziali fruitori dell’offerta. Il target di riferimento è molto ampio: dal segmento delle gite scolastiche al turismo enogastronomico, con particolare riferimento a chi ama viaggiare e soggiornare nelle località turistiche lontano dai periodi di massimo affollamento.

“Vico del Gargano e le Città dell’Olio” si svolgerà dal 23 al 28 ottobre 2019 con educational, degustazioni e convegni per promuovere il settore olivicolo pugliese, con particolare riferimento a quello garganico. Domenica 27 ottobre, alle ore 18.30, si terrà il convegno su “Vico e l’olivicoltura del Gargano”, con la partecipazione delle organizzazioni agricole, dei produttori olivicoli e di esperti nutrizionisti.