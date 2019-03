Approda a Cerignola il tour di “Vivere alla grande”, il documentario sull’invasione del gioco d’azzardo in Italia

Con un tour di proiezioni che ha toccato più di settanta località in tutta Italia, Vivere alla Grande il film del giovane regista Fabio Leli, arriva per la prima volta anche a Cerignola.

Il documentario sull'invasione del gioco d'azzardo in Italia, che ha avuto le prestigiose anteprime al 68° Festival del Film di Locarno e al 20° Milano Film Festival, sarà proiettato in esclusiva Giovedì 28 Marzo alle ore 18:00 all'interno della Sala Consiliare di Piazza della Repubblica.

Come nelle precedenti tappe del tour, il regista Fabio Leli sarà presente alla proiezione per rispondere alle domande sul film e alle curiosità del pubblico su un tema, come quello del gioco d'azzardo legalizzato, che sta modificando le abitudini e il modo di vivere di tanti cittadini italiani. Ad accompagnare il regista nel dibattito ci saranno il consigliere comunale Tommaso Sgarro, lo psicologo Giovanni Di Paola e Savino Franzi di Rifondazione Comunista.

Vivere alla Grande analizza e documenta, in maniera spietata, la piaga sociale del gioco d’azzardo, il disfacimento progressivo della società italiana (famiglie, anziani e nuove generazioni), le gravi responsabilità della classe politica, il potenziale criminogeno collegato al settore, le lobby affaristiche, le patologie connesse, la pubblicità ingannevole, l’omertà dei media, le collusioni con la criminalità organizzata e la solitaria battaglia contro il gioco d’azzardo, combattuta da pochi coraggiosi.



Definito da Repubblica “una ricognizione minuziosa e mai vista prima di un problema sociale che ha molti versanti oscuri”, il film torna in Puglia dopo le proiezioni in Trentino, Abruzzo, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Campania, Toscana, Veneto, Sicilia, Piemonte e Friuli.



Un’occasione imperdibile per porre l’attenzione su un fenomeno senza controllo che sta distruggendo tante famiglie italiane e generando diseconomia e malessere sociale.

L'evento, a ingresso gratuito, è organizzato da Rifondazione Comunista Cerignola.