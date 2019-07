Il tour 'Fai' di Brumotti raggiunge uno dei borghi più belli d'Italia

Bovino, uno de I Borghi Piu' Belli D'Italia, sarà ultima tappa della seconda edizione del tour “FAI Brumotti per l’Italia”. Partito il 18 giugno da Milano, si concluderà con la tappa Bovino - San Giovanni Rotondo, il nuovo appassionante tour a due ruote di Vittorio Brumotti, attraverso tanti luoghi speciali della nostra penisola tra cui molti Beni del FAI e alcune tappe dedicate a “I Luoghi del Cuore”, tra i quali Bovino, con i suoi Giardini Pensili Ducali.

Un viaggio unico che unisce arte, cultura, sport e solidarietà. Nel segno di un turismo lento che si prende il tempo per riscoprire la bellezza più autentica del nostro Paese in modo sostenibile.

Appuntamento su C.so Vittorio Emanuele, alle ore 9.00 per accogliere tutti insieme Vittorio Brumotti.