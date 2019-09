Tornano le visite al Faro: tutti pronti ad ammirare Manfredonia dall'alto

L’Associazione Turistica ProLoco di Manfredonia, con il patrocinio del GalDaunofantino e del Touring Club Italia-Club Territorio di Manfredonia, riapre le prenotazioni per la visita al Faro della città. Dopo la pausa estiva, siamo di nuovo pronti ad ammirare dall’alto del Faro la nostra splendida città.

L’iniziativa è a numero chiuso, per poter effettuare la visita basta prenotarsi indicando nome e cognome, indirizzo di residenza, codice della carta d’identità e recapito telefonico, è fondamentale per ogni partecipante indicare questi dati per prenotare la visita. I bambini con età inferiore agli 8 anni non possono effettuare la visita.

Primo appuntamento: Sabato 12 Ottobre, ore 9,00

Secondo appuntamento: Sabato 26 Ottobre, ore 9,00

È possibile prenotare la visita in una della due date previste nel mese di Ottobre.

L’indirizzo mail a cui scrivere è il seguente: prolocomanfredonia2000@gmail. com, entro e non oltre lunedì 23 Settembre.

Una volta effettuata la prenotazione non bisogna mancare all’appuntamento o comunicare tempestivamente la mancata presenza, così da dare opportunità ad altri di vivere quest’esperienza.